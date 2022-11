GF Vip, Giaele gelosa di Antonino e Oriana “mi dà fastidio”/ “Non è il suo tipo…”

Grande Fratello Vip 2022, Antonino e Oriana vicini: la gelosia di Giaele De Donà

I nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 stanno creando nuove dinamiche. Oriana Marzoli, in particolare, oltre ad essere finita nel mirino delle critiche di Antonella Fiordelisi, nelle ultime ore si è avvicinata ad Antonino Spinalbese con cui ha iniziato a conoscersi e approfondire un rapporto fatto anche di giochi e scherzi. Avvicinamento che, tuttavia, ha portato Giaele De Donà a vivere un sentimento di gelosia, come da lei confidato a Micol Incorvaia durante una chiacchierata in giardino.

“Non è una gelosia amorosa, ma mi dà fastidio quando ha fatto determinate cose. Che poi non le ha fatte lui, le ha fatte lei. Non sono gelosa perché mi piace lui, ma sono gelosa più per il nostro rapporto” confessa la De Donà. Sebbene quello con l’hairstylist non sia amore, alla concorrente questo avvicinamento tra i due provoca un sentimento di gelosia. Inoltre, vedrebbe in lui un cambiamento nell’umore: “Mi spiace più che altro che lo vedo giù di corda. Io ho cercato di parlargli. Io so perché lui sta così, lui non me lo vuole dire“.

Giaele De Donà su Antonino Spinalbese: “In realtà è molto insicuro“

Giaele De Donà ha notato un cambiamento in Antonino Spinalbese dopo gli ultimi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022: “Io penso che lui faccia quello tanto sicuro di se stesso, ma lui in realtà è molto insicuro. Prima che voi entraste lui era molto al centro dell’attenzione, aveva tutte le ragazze per sé. Adesso che sono entrati anche i ragazzi, non ha quella ragazza con cui continua a stare assieme. Mi spiace perché vedo che non sta bene, ho cercato anche di andargli incontro più volte, però non è che posso correre“.

Nonostante l’avvicinamento ad Oriana Marzoli la faccia ingelosire, Giaele rivela di essere stata lei a spronare l’hairstylist alla conoscenza con le nuove coinquiline di Cinecittà. “Io sono stata la prima a dirgli: ‘Vai a parlare con Oriana, divertiti. Non precluderti una conoscenza con le tre nuove ragazze, conoscile’. Lo sta facendo, ma non è il suo tipo” confessa. La presenza di Oriana nella Casa, dunque, potrebbe rappresentare per Giaele un serio ostacolo nel suo rapporto con Antonino.











