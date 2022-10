Giaele De Donà “Matrimonio con Brad? Ero infelice”/ “Lui lavorava tutto il giorno…”

Giaele De Donà, nuovi dettagli sul matrimonio con Brad Beck

Il matrimonio di Giaele De Donà e Brad Beck è tra gli argomenti più caldi del Grande Fratello vip 2022. Dopo aver svelato di avere un rapporto libero con il marito, la modella e influencer 23enne, ha svelato ulteriori dettagli. Durante un momento di relax con Nikita dedicato ai massaggi, Giaele ha raccontato del periodo vissuto con il marito negli Stati Uniti. Nonostante avesse tutto ciò che desiderasse, la De Donà ha ammesso di essersi sentita infelice in quel periodo non avendo stimoli e obiettivi da raggiungere. “Con lui che lavorava tutto il giorno, io mi ritrovavo a casa da sola e non sapevo cosa fare. Infatti ero super infelice. Ogni volta chiamavo la mia famiglia dicendo che volevo tornare a casa”, ha spiegato Giaele tirando fuori un lato inedito di sè.

Vivere negli Stati Uniti, lontana dalla sua famiglia e dai suoi affetti, non è stato affatto facile. Giaele, infatti, per riuscire ad affrontare tutto, ha voluto accanto una parte importante di sè. “Il primo periodo è stato bruttissimo, tanto che ho chiamato mio fratello e gli ho chiesto di venire a vivere con noi. E così è venuto a vivere con noi per quattro mesi in America perchè io non riuscivo ad ambientarmi. Non volevo più che se ne andasse. Di giorno mio marito lavorava ed io stavo con mio fratello. Poi mia madre è tornata a stare male di nuovo e quindi sono tornata in Italia”.

Giaele De Donà e il rapporto con i suoceri

Durante la lunga chiacchierata con Nikita, Giaele ha anche parlato del rapporto con la famiglia del marito Brad. La modella ha raccontato di avere una suocera con principi di vecchio stampo al punto che, in sua presenza, non può mostrare i tatuaggi, indossare vestiti troppo scollati o baciare il marito diversamente dalla sua famiglia che, invece, è molto più libera.

La De Donà, inoltre, ha sottolineato come le rispettive famiglie siamo molto diverse. “Al matrimonio c’era anche tanto imbarazzo anche perchè la mia famiglia non parla inglese. La famiglia di mio marito, anche per una semplice cena, indossa sempre abiti eleganti mentre i miei sono più easy. Anche il Natale è diverso. Mio marito ha sempre trascorso il Natale con tantissima gente e la prima volta che l’ha festeggiato in famiglia è stato quando è venuto a trovarmi in Italia“, ha concluso.

