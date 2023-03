Giaele De Donà piange per il marito Brad/ “Per me non è cambiato nulla, ma spero…”

Giaele De Donà e lo sfogo con Luca Onestini

Alla finale del Grande Fratello Vip 22 mancano esattamente 18 giorni e, tra i finalisti, potrebbe esserci Giaele De Donà, in casa da settembre. Dopo sei mesi trascorsi nel bunker di Cinecittà, Giaele si è lasciata andare ad un bilancio su quello che è stato il suo percorso soffermandosi, in particolare, sul rapporto con il marito Bradford Beck che non vede da sei mesi. Nella casa, Giaele ha ricevuto la sorpresa del padre che è andato a trovarla due volte, del fratello e dell’amica Taylor Mega.

Il marito Brad, invece, si è fatto vivo attraverso una lettera che ha scatenato una serie di dubbi nella De Donà che, nelle scorse ore si è lasciata andare ad uno sfogo con Luca Onestini. Giaele non ha trattenuto le lacrime parlando del suo matrimonio, celebrato solo un anno fa e ribadendo che avrebbe voluto vedere il marito.

Le parole di Giaele De Donà

Dopo aver ascoltato lo sfogo dell’amica, Luca Onestini ha provato a rassicurarla ammettendo, però, che il fatto che il marito non sia mai andato a trovarla, gli fa sorgere dei dubbi. «Certo, il fatto che lui non sia mai venuto è strano ma sicuramente non significa che sia negativo, solo che io vivo il rapporto con un’altra persona in modo diverso, poi ognuno vive le relazioni come vuole. Io credo che tu non abbia sbagliato niente perché hai solo scelto quello che secondo te era meglio e cioè partecipare al programma», le parole di Onestini.

«Io spero solo che lui abbia capito che questo era un treno importante da prendere per me, ma che comunque per quanto mi riguarda, non è cambiato nulla», la risposta di Giaele che, qualora dovesse arrivare in finale, potrebbe finalmente ricevere la sorpresa dal marito.

