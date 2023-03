Oriana Marzoli e Giaele De Donà attaccano Nikita/ “Da adesso in poi neanche ciao”

Oriana Marzoli e Giaele contro Nikita: “Non mi deve dare neanche il buongiorno”

Dopo lo sconto in puntata, Oriana Marzoli e Giaele De Donà hanno attaccato duramente Nikita Pelizon. Le due concorrenti stanno facendo muro contro la modella triestina. Parlando tra loro in giardino, la bionda venezuelana e l’influencer hanno ribadito di non voler più avere nulla a che fare con lei.

“Da adesso in poi neanche un ciao. Basta, questa cosa di voler far passare un messaggio… La gente non è scema” afferma la Marzoli e la sua amica le fa eco: “Nikita non mi deve dare neanche il buongiorno”. I fan della modella triestina sono preoccupati per l’isolamento che, secondo loro, sta subendo da parte degli altri inquilini. In diretta sia Oriana che Tavassi avevano garantito non ci fosse alcun tentativo di allontanarla da parte loro, ma le ultime dichiarazioni delle concorrenti sembrerebbero smentire tutto.

Oriana: -“Da adesso in poi neanche ciao”

Giaele: -“Nikita non mi deve dare neanche il buongiorno” Immagino che dopo questa Nikita, si andrà a buttare giù da un dirupo 😭#gfvip #nikiters pic.twitter.com/ZkW1yCbXFN — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 14, 2023

Oriana Marzoli rifiuta di fare una foto con Nikita? Sonia Bruganelli smaschera Giaele

Durante la settimana, gli inquilini della casa hanno preparato un cartellone in occasione del compleanno di Oriana Marzoli. L’influencer spagnola ha raccontato a Tavassi che Nikita Pelizon si sarebbe volutamente sottratta dal partecipare: “Le ho detto ad Antonella, come ad Andrea “Guarda che arriva un’altra volta la macchinetta fotografica, facciamoci una foto”. Antonella è venuta “Sono già pronta”, mi ha detto. Anche Andrea. L’unica è stata lei. Dopo non voglio sentire più che dica…hai capito. No. Se vuoi fare la furba in questo senso”.

In un video che circola sul web, però, si sente Giaele dare una versione completamente diversa della questione: “Oriana non la voleva, l’ha proprio detto… a dir la verità non voleva nemmeno Antonella. Lei si è tutta preparata”. In puntata, Sonia Bruganelli ha voluto conoscere la verità sulla questione e ha messo alle strette la De Donà che ha confermato sia stata la bionda venezuelana a non voler fare la foto con Nikita.











