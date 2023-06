Giaele De Donà: “Sotto le coperte con Antonino? Vi assicuro che…”/ “Brad ora è più social!”

Giaele De Donà, dal rapporto con il marito Bradford Beck all’aneddoto su Antonino

Il sipario sul GF Vip è ormai calato da tempo, ma a quanto pare non su alcuni protagonisti assoluti dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Partita in sordina ma giunta con merito fino al gran finale, spicca il ruolo di Giaele De Donà che nella Casa più chiacchierata d’Italia ha fatto discutere per più ragioni legate principalmente alla sua vita privata. La giovane infatti, salvo le classiche diatribe dovute alla convivenza, è stata spesso al centro di questioni che poco riguardavano le reali dinamiche del programma.

Durante l’esperienza al GF Vip, il tema che ha fatto più discutere in relazione alla figura di Giaele De Donà è stato senza dubbio il suo rapporto “particolare” con il marito Bradford Beck. Tra l’altro, ad aggiungere pepe alla vicenda partecipò anche la vicinanza con un altro protagonista, Antonino Spinalbese. Tra i due la sintonia era piuttosto evidente e non sono mancati momenti di tenerezza e pseudo “bollenti”. Nello specifico, a tenere banco per diverse settimane fu una scena catturata dalle telecamere dove l’hairstylist venne “catturato” sotto le coperte proprio con Giaele De Donà.

Del rapporto col marito – Bradford Beck – e proprio in relazione a quel presunto “incontro” sotto le lenzuola con Antonino Spinalbese, ha parlato proprio Giaele De Donà in una lunga intervista rilasciata di recente e riportata da Novella 2000. “Fare Temptation Island con Brad? Non andrei mai. Non tanto per me o per il programma, ma per lui. Già è stato difficile venirmi a trovare in finale, un programma come concorrente non lo farebbe mai…”. Queste le parole dell’ex volto del GF Vip, che esclude dunque in maniera piuttosto categoria la possibilità di partecipare al reality “estivo” in compagnia di suo marito. “Non è solo la lingua italiana il problema, che non sa, ma per come è fatto lui…“.

Come riportato da Novella 2000, Giaele De Donà si è pronunciata anche in riferimento alle novità attuali del rapporto con il marito Bradford Beck. “Nell’ultimo periodo lo sto facendo diventare meno riservato e più social, devo dire che sta diventando un po’ più flessibile… Ma non credo nei miracoli”. Come anticipato, non è mancata il riferimento al presunto episodio bollente con Antonino Spinalbese al GF Vip. “Tutti mi fanno la stessa domanda: ma davvero non è successo niente sotto le coperte? No ragazzi, vi assicuro che non c’è davvero mai stato nulla; né sotto le coperte né in qualsiasi altro posto!”











