Giaele De Donà troppo magra al GF Vip/ Fan preoccupati: “Fate degli accertamenti”

Giaele De Donà tè dimagrita troppo? Fan chiedono di intervenire

Giaele De Donà, nelle ultime settimane, sembra soffrire le dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip 2022. In molti la vedono più statica e poco attiva nell’ultimo periodo, salvo un avvicinamento particolare ad Andrea. Soprattutto, però, ciò che i fan hanno notato, e che Sonia Bruganelli ha confermato, è l’eccessiva magrezza della vippona.

Sul web c’è molta preoccupazione per il dimagrimento di Giaele De Donà che, nonostante normalmente sia molto magra, risulta più deperita del solito. I fan hanno lanciato l’allarme sui social, affinché il GF Vip possa fare i dovuti accertamenti. A notare la magrezza eccessiva dell’influencer ci ha pensato anche Sonia Bruganelli che, in puntata, non ha nascosto la sua preoccupazione. “Continuo a notare che Giaele è sempre più magra ed ha il viso scavato, le occhiaie ed è spesso stanca. Forse sarebbe meglio fare qualche accertamento, no?” questo commento di un utente è solo uno dei tanti sullo stato di salute della gieffina.

Giaele De Donà sembra nutrire un’attrazione fatale per Andrea Maestrelli, ex di Nicole Murgia. I due concorrenti si sono avvicinati pericolosamente più volte e tra coccole e carezze sembra che l’affinità non manca. A confermare questo interesse ormai evidente è lo stesso calciatore.

Andrea Maestrelli ha dichiarato a Giaele De Donà: “Penso che sei una persona molto solare, molto vivace, si ti piace essere bella ma sei anche alla mano.” Il calciatore ha poi aggiunto in confessionale: “La sto conoscendo in questo periodo di più perché inizialmente non avevo mai avuto molto feeling con lei. Ora un’attrazione c’è chiaramente con lei“. Insomma, sembra che potrebbe nascere una nuova storia d’amore al Grande Fratello Vip 2022 e il matrimonio con Brad è a rischio.

