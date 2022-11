Giaele De Donà vittima di bullismo a scuola, i commenti/ “Fashion blogger di mer*a”

Giaele De Donà vittima di bullismo: ecco cosa è successo

Giaele De Donà ha raccontato al Grande Fratello Vip 2022 di aver cambiato 5 scuole in 5 anni, a causa del bullismo. I compagni la bullizzavano e, sui social, sono comparsi vecchi commenti all’influencer che risultano davvero agghiaccianti. La gieffina ha spiegato che, in passato, non riusciva a dormire per via della paura legata proprio a questi atti oltraggiosi.

Sul web, utenti hanno postato degli screenshot di alcuni vecchi commenti a Giaele De Donà: “Mia cugina di 7 anni si veste meglio di te. Fashion blogger della mer*a” “Il nostro prof di fisica mette voti solo in base alle te*e e alla bellezza. Sarà per questo che Giaele De Donà ha buco ahahahaha“. Questi sono solo due dei tanti commenti rivolti all’influencer quando andava a scuola, a conferma di essere stata vittima di bullismo in diverse situazioni.

i compagni di classe di giaele che la bullizzavano e le hanno fatto cambiare scuola che cessi di merda pic.twitter.com/P07uDzIVBk — nice (@allegracubania) November 13, 2022

Sofia Giaele De Donà + frase di Francesco Sole = apoteosi del ritardo mentale pic.twitter.com/8uA4VnRZ72 — Lorenzo Foltran (@lorenzofoltran) February 11, 2015

Giaele De Donà è molto criticata sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello Vip 2022 per il rapporto con Antonino Spinalbese, ai danni del marito Brad. Il giornalista Francesco Fredella in studio a Pomeriggio 5 ha commentato l’atteggiamento dell’influencer nel reality show: “Non è che se vai al Grande Fratello la carne è debole perché stai 50 giorni senza baciare una persona! Se ami una persona che sta fuori la rispetti. Probabilmente ha le idee un po’ confuse…”

In ogni caso, Giaele De Donà fatto un passo indietro con Antonino Spinalbese dichiarando: “Adesso la mia priorità è sistemare con Brad, il resto è tutto in secondo piano. Poi il secondo punto è vivermi questa esperienza come Giaele, fare il mio percorso e andare avanti”.











