Giaele e Tavassi ‘incastrano’ Sonia Bruganelli: salva sempre Antonella per strategia?/ “È debole al televoto”

Edoardo Tavassi e Giaele De Donà lanciano il sospetto su Sonia Bruganelli e l’immunità ad Antonella Fiordelisi al GF Vip

Sonia Bruganelli, in questi primi mesi del Grande Fratello Vip 2022, ha più volte salvato Antonella Fiordelisi, in modo particolare nelle ultime settimane. È infatti accaduto che dopo un inizio in Casa tra grandi apprezzamenti del pubblico, alcuni comportamenti di Antonella l’abbiano fatta scivolare tra i meno amati in assoluto di questa edizione. Il che la rende una delle possibili eliminate qualora finisse al televoto.

Un motivo questo per il quale, secondo alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli l’avrebbe in queste ultime settimane salvata più volte. A lanciare il sospetto in più occasioni sono Edoardo Tavassi prima e Giaele De Donà poi. Il primo, durante una chiacchierata con Micol e Giaele, fa intendere di aver compreso che Antonella non è apprezzatissima dal pubblico e che dunque è debole al televoto. Da qui il pensiero della strategia della Bruganelli di renderla immune per salvarla dall’eliminazione, condivisa d’altronde da molti spettatori del GF Vip.

Antonella come Soleil Sorge? Giaele De Donà ricorda che…

Questa teoria viene appoggiata da Giaele De Donà, secondo la quale Antonella Fiordelisi starebbe replicando il percorso di Soleil Sorge dello scorso anno: “Sembra che ti stia rifacendo la stessa cosa dell’anno scorso di Soleil, tutti erano contro Soleil e lei le dava l’immunità, – ha dichiarato facendo riferimento a Sonia – quindi magari visto che lei vede che ci sono sempre più persone che la pensano comunque male di Antonella, giustamente, anche perché comunque fa l’opinionista non è che può stare zitta, allora dice che si è creato un gruppo contro, ma quale gruppo, semplicemente siamo tante persone diverse che tra l’altro non c’entrano niente tra di loro.”

