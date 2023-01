Giaele perde la sua collana di diamanti, furto al GF Vip?/ Il retroscena choc

Furto al Grande Fratello Vip 2022? Sparita la collana di Giaele, è giallo

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è scoppiato un vero e proprio caso nelle ultime ore: sarebbe infatti sparita la preziosa collana di diamanti di Giaele De Donà. Il retroscena arriva direttamente dal web, dove numerosi e attenti telespettatori del reality hanno generato un flusso inarrestabile di commenti su questa misteriosa vicenda. Non è chiaro, al momento, chi sia stato a sottrarre il gioiello e in quale modalità: certo è che il furto-gate nella Casa di Cinecittà sta impazzando su Twitter ed emergono i primi retroscena choc.

Un utente, in particolare, ha condiviso il seguente messaggio che getta numerose ombre sulla vicenda: “Collana di diamanti di Giaele sparita. Anto dice che una sua amica (penso Sophie) le ha detto di evitare di portare roba costosa in casa perché magicamente sparisce. Anche Nik. La regia censura perché si capisce che non sono i concorrenti ma qualcuno di esterno“. Quindi, stando alle ipotesi circolanti in Casa, il furto sarebbe avvenuto dall’esterno e non tra gli stessi concorrenti.

Grande Fratello Vip 2022, il mistero sulla vicenda

La questione furto al Grande Fratello Vip 2022, come il web lascia trapelare, non sembrerebbe ancora risolta. In molti si chiedono se questa vicenda verrà affrontata in puntata da Alfonso Signorini lunedì sera o se, al contrario, sarà fatta passare sottotraccia. Intanto su Twitter si cerca di ricostruire meglio la dinamica della vicenda e, secondo alcuni, Giaele (di recente protagonista di appassionati baci con Andrea Maestrelli nel gioco della bottiglia), addosserà la colpa a Nikita.

Tuttavia c’è anche chi accusa i fan della Pelizon di vittimismo: “Sotto tweet che riguardano la sparizione della collana di diamanti di Giaele ci sono i commenti di neeketers che con chiaroveggenza dicono che sicuramente Giaele darà la colpa a Nikita, così, per vittimismo. Datevi una regolata perché così la fate solo odiare Nikita“.

Collana di diamanti di Giaele sparita.

