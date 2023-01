Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, bacio passionale/ Video: gioco della bottiglia…

Giaele De Donà, che bacio con Andrea Maestrelli!

Giaele De Donà torna protagonista all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tra i vipponi non mancano i momenti divertenti e goliardici per passare il tempo e rendere l’aria più frizzantina. Uno dei giochi da loro più amati è proprio “il gioco della bottiglia”, che inevitabilmente crea sempre nuove coppie. La protagonista indiscussa, ormai dall’inizio del reality, è sempre lei: Giaele De Donà, non si tira mai indietro quando c’è da scambiarsi baci appassionati. Se all’inizio del programma lo aveva fatto con Attilio Romita, in una coppia inedita e poco credibile, questa volta ha dovuto baciare Andrea Maestrelli.

Dopo che Oriana ha fatto girare la bottiglia, i due prescelti per il bacio sono stati proprio Giaele e l’ultimo arrivato, Maestrelli. Ai due è stato chiesto di scambiarsi un bacio e non se lo sono fatti ripetere due volte. Il nuovo concorrente e la modella si sono così lasciati andare ad un bacio passionale davanti agli altri inquilini della casa, che hanno scherzato sulla durata e l’intensità del gesto tra i due.

Giaele De Donà e la mancanza di Antonino

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, spesso i concorrenti per passare il tempo e divertirsi, stemperando qualche tensione che si crea quotidianamente all’interno delle dinamiche del gioco, si lasciano andare a giochi come appunto quello della bottiglia, uno dei più amati da tutti. Questa volta è toccato proprio a Giaele De Donà e Andrea Maestrelli scambiarsi un bacio appassionato, su esplicita richiesta degli altri concorrenti. I due si sono baciati sotto gli occhi di Nicole Murgia, l’ex fidanzata di Maestrelli.

Dopo il bacio, Oriana ha scherzato affermando: “Ohh e adesso non possiamo più abbassare il livello”. Giaele De Donà, nonostante la distrazione del bacio con Andrea Maestrelli, non fa altro che pensare ad Antonino Spinalbese, che ha dovuto lasciare la Casa per alcuni problemi. Nonostante tra i due negli ultimi tempi il rapporto fosse meno intenso di prima, la modella sta sentendo la mancanza del compagno di gioco. “Mai avrei pensato che mi mancasse così tanto. Questo distacco non mi ha allontanato da lui, mi ha fatto capire ancora di più quanto ci tengo” ha spiegato Giaele.

