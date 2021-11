Giampaolo Calvaresi: “Sogno di fare l’attore”/ “Isola dei Famosi? È dura, ma…”

Giampaolo Calvaresi, sportivo che pratica calisthenics e con centinaia di migliaia di follower, è intervenuto ai microfoni di Trends&Celebrities sulle frequenze di Rtl 102.5 News. Nel corso del programma condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, il giovane ha commentato la sua esperienza al programma di MTV “Ex on the beach”: “Si tratta di una cosa che esce un po’ dai miei schemi, è tutto un po’ nuovo per me. È arrivata una mia ex che è stata più una frequentazione… Non è scattato quel fuego, ma non posso anticipare nulla. Di storie importanti nella mia vita ne ho avute 3, le altre non sono state nulla di importante. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Già conoscevo lei, poi Ignazio l’ho conosciuto a una serata di gala, ma, ripeto, non posso parlare”.

Nel suo futuro, Calvaresi vede il mondo del cinema: “Da sempre ho il sogno di diventare un attore, di fare parte del cast di un film. Sono una persona che riesce a immedesimarsi molto nelle diverse tipologie di situazioni, dunque credo di essere abbastanza espressivo e credo di potermi mettere gioco in quel campo”.

GIAMPAOLO CALVARESI: “ANDARE ALL’ISOLA DEI FAMOSI? DEVO FARE DUE CONTI…”

Nel prosieguo del suo intervento su Rtl 102.5 News, Giampaolo Calvaresi ha commentato così un suo possibile approdo al reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi“: “È tosta. Io mi alleno, ma andando in quell’isola tornerei completamente prosciugato. Devo farci due conti. Mi state motivando, ma è una situazione difficile. Nel mio passato, però, va detto che ho avuto un momento in cui mi sono messo alla pari degli altri e non avevo neppure cibo da mangiare, quindi sono già allenato”.

Un consiglio da dare a chi non pratica sport? “Dico che bisogna cominciare pian piano con l’allenamento. Spesso e volentieri si vuole tutto subito, quindi si parte fortissimo la prima settimana e poi si molla. Quello che io dico è di cominciare il cammino senza fretta, goderselo e in questo modo diventerà un vero e proprio stile di vita”.



