Francesca Cipriani: “Ho rotto una costola a Giucas Casella”/ All’Isola dei Famosi…

Francesca Cipriani travolge puntualmente Giucas Casella durante le puntate del Grande Fratello Vip 2021 non riuscendo a dosare il proprio entusiasmo. Dopo avergli tirato i capelli in seguito alla sorpresa ricevuta dal fidanzato Alessandro nel corso della penultima puntata trasmessa, ieri sera, ha nuovamente sfogato il proprio entusiasmo su Giucas Casella. Tutto è accaduto quando Alfonso Signorini, con la complicità di Aldo Montano che riesce ad imitare perfettamente l’accento del fidanzato di Francesca, ha deciso di farle uno scherzo facendole credere che Alessandro fosse in casa.

Travolta dall’entusiasmo, ha cominciato a correre per poi capire che, in realtà, la voce era quella di Montano. La Cipriani ha così nuovamente sfogato il proprio entusiasmo su Giucas Casella portando Alex Belli ad intervenire per evitare che si facessero male. Durante il momento, così, la Cipriani ha ricordato come in passato, a causa del proprio entusiasmo, abbia fatto male a Giucas.

Francesca Cipriani ricorda l’incidente all’Isola dei Famosi che costò la rottura di una costola a Giucas Casella

“Una volta gli ho rotto una costola”, ha detto Francesca Cipriani durante la nona puntata del Grande Fratello Vip 2021. Era la tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi e al timone del reality show c’era Alessia Marcuzzi. L’incidente tra la Cipriani e Giucas Casella avvenne quando la Marcuzzi annunciò ai naufraghi l’arrivo di una pizza che scatena l’entusiasmo della Cipriani.

Al settimo cielo, Francesca si scaraventò tra le braccia di Giucas che, già alle prese con qualche problema fisico, non riuscì a reggere la compagna. Giucas fu travolto da un dolore fortissimo che, nei giorni successivi, contribuì al ritiro di Casella dall’Isola dei Famosi.

