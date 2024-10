Giampaolo Morelli è uno dei protagonisti dell’episodio di Verissimo, trasmissione Mediaset che andrà in scena sabato 5 Ottobre 2024. Morelli è un attore, regista e scrittore di origini napoletane esploso nel mondo tv grazie alla serie Tv L’Ispettore Coliandro e con una particolare storia familiare alle spalle. Andiamo a conoscere chi sono i genitori di Giampaolo Morelli.

Giampaolo Morelli è figlio di un magistrato, ma ha scoperto solo a 49 anni che quello non era il suo vero padre. Sua madre – in punto di morte – gli ha confessato che suo padre era un amico di famiglia, un avvocato che Giampaolo ha più volte visto da ragazzo ma che non conosceva realmente. L’attore ha confessato tutto in un’intervista ai microfoni del Messaggero:

“Qualche giorno prima di morire mia madre mi consegnò una lettera. C’era scritto che il mio vero padre era un altro uomo e lo aveva sempre saputo. Ha aggiunto che il mio vero padre aveva sempre avuto dei dubbi ma non ha mai avuto reali certezze”. Una storia particolare e che l’uomo ha scoperto solo ad un certo punto della sua vita. Il rapporto con il padre che lo ha cresciuto è stato particolare e Giampaolo ha aggiunto: “Provo una grande tenerezza per lui che per tutta la vita ha fatto finta di non sapere, ma – con il passar degli anni – mi rendo conto che il suo comportamento è quello di chi ha sempre saputo”.

Giampaolo Morelli e la storia difficile della sua famiglia

Una storia familiare particolare quella di Giampaolo Morelli che ha spiegato che il suo vero padre è morto nel 2013 e quindi non hanno mai potuto parlare di questa situazione. Una grande sofferenza e l’attore ha spiegato: “Avrebbe avuto tante occasioni per manifestarsi ma non l’ha mai fatto, però ora capisco perchè mi è stato spesso vicino in alcuni momenti della mia vita”. Giampaolo ha raccontato che tutta storia gli ha fatto davvero male.

Giampaolo ha come amico uno dei nipoti del padre biologico e questi gli ha confessato di aver sempre sospettato visto la somiglianza tra i due. Una storia particolare che senza dubbio ha segnato tutta la vita dell’attore e un rapporto con il padre con cui ha vissuto abbastanza particolare. Ora l’uomo ha oltre 90 anni e soffre di gravi vuoti di memoria: “Questa scoperta è stata molto dolorosa e anche per questo capisco le varie insicurezze avute nel corso della mia vita”.

Oltre a questo l’attore ha svelato che vuole intraprendere un percorso giudiziario per l’esame del DNA e conoscere meglio la sotria della sua famiglia. Una storia che ora lo vede vivere insieme a Gloria e ai loro due amati figli. Un amore che ha soffocato la storia di una famiglia difficile e di mille difficoltà.