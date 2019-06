Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi/ “Mai competizione tra noi” (Vieni da me)

Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi, protagonisti dello spettacolo teatrale Vorrei essere Enrico IV, rispondono alle domande scottanti di Vieni da me. Caterina Balivo, nella penultima puntata della prima stagione della trasmissione di Raiuno, oltre a raccontare la storia di Lorenzo Licitra, regala un momento divertente al proprio pubblico grazie alla coppia di amici e colleghi. Entrambi figli di due grandi artisti come Ciccio Ingrassia e Johnny Dorelli, Giampiero Ingrassia e Gianluca Dorelli raccontano il loro rapporto d’amicizia lasciandosi andare ad inediti racconti. Entrambi, nel corso degli anni, si sono ritrovati ad essere rivali per poter conquistare una parte a teatro, ma tra loro non c’è mai stata competizione. “Tra noi non c’è mai stata rivalità. C’è stato un periodo in cui facevamo gli stessi provini. In finale arrivavamo sempre noi due. Una volta, per uno spettacolo di e con Nino Manfredi, però, preferirono Gianluca”, racconta Giampiero.

GIAMPIERO INGRASSIA E GIANLUCA GUIDI: UN GRANDE SUCCESSO TEATRALE

Tra Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi c’è davvero un legame speciale, basato sull’affetto, il rispetto e l’ironia. Tra i due attori che, oltre ad essere colleghi sono anche amici veri, infatti, non mancano gli scherzi come quello che in scena, durante lo spettacolo “Taxi a due piazze”, Giampiero fece a Gianluca lasciandolo per la prima volta senza parole. “I primi due giorni, durante quello spettacolo, c’erano più persone sul palco che in platea. Poi abbiamo fatto tantissime repliche, ma alla seconda serata, venne a vederci Enrico Brignano e c’erano sooo 18 persone di cui non rideva nessuno“, spiegano i due attori che, ad oggi, sono due degli interpreti teatrali più apprezzati da pubblico e addetti ai avori.

