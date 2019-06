Lorenzo Licitra/ “Ho lavorato in silenzio, ma la mia passione…” (Vieni da me)

Lorenzo Licitra è tornato e si racconta ai microfoni di Vieni da me. Se nella puntata del 12 giugno, Caterina Balivo ha raccontato la storia di Ugo Patierno, lo chef che, dopo aver detto addio alla propria obesità è riuscito a realizzare i suoi sogni, oggi racconta la storia di Lorenzo Licitra, il cantante che, dopo aver vinto X Factor, è un po’ sparito dai radar del mondo dello spettacolo lasciando totalmente la scena ai Maneskin e ad Enrico Nigiotti che hanno partecipato alla sua stessa edizione. Tornato sulla scena musicale con il singolo «Sai che ti ho pensato sempre» (per Sony Music), Lorenzo svela i dettagli della propria vita privata e artistica, raccontando anche i sacrifici fatti per realizzare tutti i suoi sogni. «In questo anno e mezzo ho dato la priorità all’attività concertistica piuttosto che a quella discografica», ha confessato a Vanity Fair.

LORENZO LICITRA: “COLPITO DALL’AFFETTO DELLA GENTE”

La partecipazione a X Factor ha regalato a Lorenzo Licitra popolarità e l’affetto del pubblico che, nell’utimo anno e mezzo, non ha mai fatto venire meno il sostegno al cantante che ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario prima di tornare. “In questo ultimo anno e mezzo mi ha colpito molto l’affetto della gente: mi fermavano chiedendomi novità sui miei progetti, su quando uscisse il nuovo singolo” – ha spiegato a Vanity Fair. Su Mara Maionchi che ha apprezzato il nuovo singolo, inoltre, ha aggiunto – “le è piaciuto un sacco. Durante X-Factor mi diceva sempre: “più ti dai, più la gente ti ama”. E dopo aver sentito questo ultimo brano lo ha ribadito: devo continuare a tirare fuori le mie due anime, come avevo fatto con lei”.

