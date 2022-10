Giampiero Ingrassia, incidente a teatro/ Collarino e ricovero: “Mi sono fatto male”

Spiacevole disavventura per il noto attore Giampiero Ingrassia, figlio dell’indimenticabile Ciccio. Nella giornata di ieri è scivolato in teatro, e cadendo ha sbattuto la schiena, il collo e la testa, facendosi decisamente male. Al Sala Umberto di Roma sono giunti quindi gli uomini del personale sanitario che hanno visitato l’attore, per poi decidere di trasferire Giampiero Ingrassia al Pronto Soccorso del policlinico Umberto I per tutti gli accertamenti del caso. Dopo le varie analisi ed esami di rito, l’attore è stato fortunatamente dimesso, previa una settimana di riposo.

Ovviamente lo spettacolo che doveva andare in scena ieri, il doctor Faust, è obbligatoriamente stato annullato. Ecco che cosa ha scritto Giampiero Ingrassia sulla sua pagina Instagram con tanto di scatto con mascherina e collarino immobilizzante: “Quando il diavolo ci mette la coda, Il passaggio tra la Sala Umberto e il policlinico Umberto I è breve. Purtroppo prima di iniziare la prova generale sono scivolato in teatro (controlliamo certi scivoli pericolosi caro Alessandro ..) e mi sono fatto (molto) male sbattendo schiena, gomito, collo e testa. Dopo 4 ore al pronto soccorso per lastre e tac (medici ed infermieri sono stati efficientissimi, un plauso a loro) sono stato dimesso con una settimana circa di riposo assoluto, collarino, anti-dolorifici etc”.

GIAMPIERO INGRASSIA, CADUTA A TEATRO: IL SOSTEGNO SUI SOCIAL

“Tutto questo solo x dirvi – ha concluso Giampiero Ingrassia – che purtroppo stasera il doctor Faust non avrà la sua prima romana. Ma di certo a brevissimo torneremo sul palco”. Tantissimi i messaggi di sostegno sotto il suo post, a cominciare da quello dell’attrice Milena Miconi che ha scritto: “Mi spiace Giampiero, rimettiti presto e verremo ad applaudirti come sempre!”. Così invece Michela Andreozzi: “Nooo eravamo pronti!”.

Angela Melillo, altra nota attrice, aggiunge: “Mannaggia! Mi dispiace, auguri per una veloce guarigione”. Daniele Balconi, follower di Giampiero Ingrassia, prosegue ironico: “Ma quante volte devo dire di usare una controfigura? Rimettiti presto”, infine ilacv scrive: “Forza, Giampiero! Sai affrontare ogni cosa con grande spirito di sacrificio e dignità”.

