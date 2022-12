Giampiero Mughini con Veera Kinnunen, Ballando con le stelle/ Nuove polemiche?

Giampiero Mughini con Veera Kinnunen, Ballando con le stelle Finale

Nella finale di Ballando con le Stelle ci sarà il ripescaggio e Giampiero Mughini in coppia con Veera Kinnunen tenteranno con molta difficoltà di tornare ufficialmente in gara. Vediamo qual è stato il percorso del giornalista fino a questo momento. Nella clip di presentazione Giampiero si è presentato alla sua insegnante dicendole di avere come allievo il più incapace, il più inesperto e il più non ballerino che ci sia sulla faccia della terra. È stato chiaro, ha sempre detto di aver capito molto presto di non saper fare niente se non scrivere e ancora oggi la situazione è questa. A Ballando con le Stelle Mughini ha dimostrato di non saper ballare.

Ha iniziato con un charleston e di seguito un boggie. Alla seconda puntata è andato allo spareggio con un merengue e ha vinto su Marta Flavi. Nelle puntate successive ha presentato il tango, il paso e la salsa. Alla quinta puntata è sceso in pista con un moderno ma ha dovuto affrontare lo spareggio e ha proposto un jive. Non è riuscito a vincere e Cassini con Biagiarelli lo hanno mandato a casa. Mughini non ha preso bene l’uscita dallo show, gli è dispiaciuto abbandonare la pista per la sua insegnante Veera Kinnunen.

Cosa può salvare Giampiero Mughini e Veera Kinnunen?

Il percorso di Giampiero Mughini e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle è stato tutto in salita. Alla seconda puntata ha avuto un’accesa polemica con Mariotto, perchè alla fine della sua esibizione gli ha dato uno zero e non l’ha presa molto bene. Con il valzer ha dovuto affrontare un dibattito con Selvaggia Lucarelli che sgombrando la pista da ogni retorica, lo ha accusato di non saper ballare e lo ha definito il Sole che resta fermo e la Kinnunen è la Terra che gli gira intorno, più che una coreografia ha assistito a una lezione di astronomia. Anche in questo caso Mughini non l’ha presa bene e se n’è andato incassando voti molto bassi. Non c’è nessuna speranza che Mughini possa ritornare in gara, sicuramente allieterà la serata con uno dei suoi discorsi culturali, ma non riuscirà ad impressionare con il ballo.

Il pubblico non ha mai apprezzato il giornalista, considerandolo troppo pieno di boria e permaloso. Mughini al contrario di Cassini non si è mai ritenuto un “ballerino”, ha raccontato che quando da ragazzo vedeva la gente ballare il rock roll ne restava estasiato, era lo spettacolo migliore della sua vita. Il giornalista più volte ha detto di essere dispiaciuto di non aver dato visibilità alla sua ballerina che non meritava di avere un allievo indisciplinato come lui.











