Giampiero Mughini e Luisella Costamagna a Ballando con le stelle?/ Indiscrezione bomba: “I due giornalisti…”

Luisella Costamagna concorrente a Ballando con le stelle

Non si arrestano le indiscrezioni sulla prossima edizione di Ballando con le stelle. Manca ancora qualche mese al ritorno in scena di Milly Carlucci e della sua giuria nella prima serata del sabato sera, eppure le voci su chi si metterà alla prova su quel palco in questa nuova edizione non mancano. L’ultima è lanciata da Dagospia che fa il nome di due giornalisti molto noti della TV italiana. La prima è Luisella Costamagna.

“Dagospia può svelare la partecipazione della giornalista Luisella Costamagna. – scrive il giornalista Giuseppe Candela – Un nome a sorpresa, in uscita dopo due stagione da Agorà, sacrificata dall’ex direttore degli Approfondimenti Mario Orfeo per fare spazio a Monica Giandotti.”

Anche Giampiero Mughini nel cast di Ballando con le stelle?

Nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, oltre a Luisella Costamagna, pare ci sarà anche un altro giornalista: Giampiero Mughini. “Sarà tempo di tango, valzer e rumba anche per un altro giornalista e scrittore. – scrive infatti Candela – Di chi si tratta? Dell’esplosivo Giampiero Mughini.” La fonte ricorda inoltre un’altra attesa conferma per il cast dello show di Milly Carlucci: “Come Dagoanticipato nel cast il nuotatore Alex Di Giorgio, dichiaratamente omossessuale. Proprio il futuro concorrente avrebbe chiesto di ballare con un altro uomo, anche in questo caso gay dichiarato. Lo sport da una parte, la danza latino-americana dall’altra: due mondi “machisti” e la voglia di rompere gli schemi.” Non resta che attendere conferme o smentite dai diretti interessati o dai canali ufficiali del programma.

