Giampiero Mughini: “La beneficenza non c’entra nulla…”/ S’infiamma la polemica sul caso Chiara Ferragni

Grande fratello, Giampiero Mughini rompe il silenzio su Chiara Ferragni e il caso Balocco & Dolci Preziosi

Reduce dall’uscita di scena dal gioco di Grande fratello 2023, Giampiero Mughini infiamma la polemica corrente sul conto di Chiara Ferragni, rilasciando delle aspre dichiarazioni in un nuovo intervento TV e streaming a Zona Bianca. In chiaro tv su Rete 4 e in streaming online su Mediaset infinity, nel parterre degli ospiti intervistati da remoto in trasmissione l’ex Grande Fratello 2023, Giampiero Mughini, sentenzia perentorio nell’intervento sul caso Balocco e Dolci Preziosi, che vede Chiara Ferragni multata dall’Antitrust per la cifra di un milione di euro e tacciata di sospetta pubblicità ingannevole.

“Evidentemente chi troppo presume da sé, non mette nel conto che sia stato un passo falso -fa sapere dal suo canto Giampiero Mughini, nelle ore segnate oltre che dal caso mediatico che coinvolge la Ferragni family anche dal compleanno della sorella minore dell’influencer Chiara Ferragni, Valentina Ferragni-. C’è un panettone da tre euro, quindi un panettone molto modesto -continua l’intervistato in riferimento all’affaire Balocco-, il cui produttore intende gonfiarlo a nove euro. Quello stesso prodotto che vale tre euro viene venduto a nove euro perché, nel frattempo, la regina della comunicazione si è fatta fotografare mentre spruzzava un po’ di polvere su quel panettone e per questa fotografia si è fatta dare un milione di euro…”.

Il j’accuse di Giampiero Mughini si estende al seguito social di Chiara Ferragni e quindi ai follower

Quindi, l’intervento critico a Zona Bianca, di Giampiero Mughini, prosegue con una criticità tranchant. Parole che motiverebbero l’accusa generale di presunta pubblicità ingannevole a Chiara Ferragni, oltre per l’operazione commerciale dei pandoro di Natale Balocco anche per le uova di Pasqua Dolci Preziosi: “La beneficenza non c’entrava nulla. In passato l’azienda Ferragni aveva fatto la beneficenza, ma adesso non c’entrava nulla. Adesso sono in ballo delle operazioni similari fatte con delle uova di Pasqua. Cosa volete che vi dica?”, prosegue l’ex Grande Fratello 2023.

La sentenza critica di Giampiero Mughini, dunque, si conclude senza risparmiare la popolarità e il seguito social della cremonese, regina tra gli influencer d’Italia, Chiara Ferragni, con i seguaci che sarebbero in un certo senso complici: “Ha perduto 100 mila follower su 29 milioni: è da ridere. Non solo. La tuta con la quale lei ha recitato il mea culpa è stata esaurita. Il che dimostra che l’umanità è un pugno di cretini”.











