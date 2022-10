Giampiero Mughini/ Lo scontro con Mariotto a Ballando con le Stelle e la denuncia di Selvaggia Lucarelli

Giampiero Mughini: lo scontro con Guillermo Mariotto

Durante la prima puntata di Ballando con le stelle 2022, Giampiero Mughini è stato protagonista di un’accesa discussione con Guillermo Mariotto, storico giudice del programma. Lo stilista venezuelano ha giudicato insufficiente l’esibizione del giornalista, in coppia con Veera Kinnunen: “Da fermo, seduto, lui ha quella spocchia da uomo saggio, che con le sue parole ci incanta tutti, io vorrei che quella cazzimma la portasse nel ballo. Hai la più brava maestra, quindi usala, facevi gesti strani”.

Parole che sono state accompagnato dal voto, uno zero. Indispettito dal voto, Mughini ha replicato furioso: “Chiudiamo qua, io non dirò più mezza parola perché se qualcuno vuole offenderti o lo prendo a calci in culo o non so cosa…”. A placare gli animi ci ha pensato Rossella Erra, rappresentante della giuria popolare, che ha invitato Mughini a non cadere nella provocazione di Mariotto.

Giampiero Mughini e Selvaggia Lucarelli: la denuncia per diffamazione

In molti si aspettavano uno scontro tra Giampiero Mughini e Selvaggia Lucarelli. Tra i due giornalisti, infatti, non scorre buon sangue. Qualche anno fa Mughini è stato querelato dalla Lucarelli per una lettera pubblicata online nell’ottobre 2018, nella quale definiva un articolo della collega su Il Fatto Quotidiano un “mucchietto di sterco” e un “insieme inenarrabile di porcate”. Per poi sostenere: “Non conosco a puntino il curriculum intellettuale della Lucarelli, ma credevo che l’esame di terza elementare lo avesse passato. Forse mi sbagliavo”. Assistita dall’avvocato Lorenzo Puglisi, Selvaggia Lucarelli ha denunciato il collega per diffamazione.

Dopo un anno e mezzo, Giampiero Mughini è stato ufficialmente condannato per aver diffamato la Lucarelli e a risarcirla con 2000 euro, oltre a dover pagare una multa di 500 euro. Nello studio di Ballando con le stelle 2022, Selvaggia Lucarelli ha accolto Mughini con una battuta riferita a loro trascorso: “Ci incontriamo sempre con dei giudici in mezzo…”.











