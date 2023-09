Giampiero Mughini, perchè non è ancora entrato al Grande Fratello 2023?/ Concorrente ufficiale ma…

Giampiero Mughini, celebre giornalista, ha confermato ufficialmente la sua presenza in qualità di nuovo concorrente del Grande Fratello 2023. L’opinionista era già stato presentato all’inizio della seconda puntata trasmissione, ma si trovava in quel momento in un confessionale separato e “personale”, dal quale ha commentato per alcune ore la diretta in corso. Tra i nomi più attesi di questa nuova edizione del GF, inizialmente sembrava avesse dato forfait alla trasmissione, tirandosi indietro per una non meglio precisata ragione. Qualcuno diceva che Giampiero Mughini avesse dato forfait al Grande Fratello 2023 per motivi personali, o forse legati alla salute, ma in realtà, poco prima di accogliere la nuova concorrente della serata, Signorini ha confermato che nelle prossime settimane entrerà anche il giornalista.

Giampiero Mughini, moglie, vita privata e malattia/ Il giornalista è ospite del Grande Fratello 2023

Giampiero Mughini, perché non è ancora entrato come concorrente al Grande Fratello 2023?

Insomma, non è stata chiarita definitivamente la ragione per cui Giampiero Mughini abbia tardato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2023. Poco ora prima della diretta, il sito TvBlog aveva annunciato la possibilità, adducendo a motivazioni personali. Non solo, perché lo stesso opinionista aveva paralo di questa ipotesi in una lettera inviata a Dagospia, ma anche in questo caso non aveva dato dettagli. Ora, però, sembra che i motivi si siano risolti e nelle prossime settimane il giornalista si unirà ai gieffini.

Perché Giampiero Mughini non entra più al Grande Fratello 2023?/ Spuntano rumors sul web

In un breve ingresso nella casa del Grande Fratello 2023, con i concorrenti frizzati, Giampiero Mughini ha confermato, lui stesso che “comincia la mia esperienza, dal vivo, di questo congegno diabolico che avete inventato“. Poco prima, invece, parlando con Alfonso Signorini, che gli aveva chiesto le ragioni che lo portavano a partecipare al reality, aveva spiegato che “è una cosa assai particolare, una cosa propizia dei giovani che stanno irrompendo nella vita. Ti confesso che per me è una grande responsabilità quella di essere all’altezza di questi ragazzi giovani, non apparire come un bisnonno noioso. Ci tenevo”, ha aggiunto Giampiero Mughini al Grande Fratello 2023, “a incontrare per la prima volta le persone nella loro verità, è quello che conta nel lavoro che ci accingiamo a fare, l’esperienza che ci accingiamo a vivere”.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello, Giampiero Mughini tra i concorrenti?/ Arriva la conferma

© RIPRODUZIONE RISERVATA