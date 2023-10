Giampiero Mughini, scivolone sul padre di Heidi Baci durante la pubblicità al GF/ “Se vedi la foto…”

Giampiero Mughini e le parole sul padre di Heidi Baci

Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ha parlato nuovamente di Heidi Baci che ha lasciato la casa dopo aver ricevuto la sorpresa del padre. Nel corso della serata, oltre a mostrare la lettere che Heidi ha scritto agli altri concorrenti, ha chiesto anche un parere a Giampiero Mughini che ha difeso Massimiliano Varrese condannando l’atteggiamento del padre di Heidi.

“Io sono entrato proprio mentre succedeva tutto questo. All’inizio non avevo nemmeno capito bene la situazione. Adesso che ho un quadro più completo parto da un fatto. L’uomo con il quale questa ragazza di 26 anni, quindi non una ragazzina, ma una donna compiuta, ecco, l’uomo con il quale lei aveva intavolato una relazione, Massimiliano, non è esattamente un trafficante di droga o un camorrista. Lui è una persona assolutamente perbene. E allora con quale diritto tu entri con quel piglio a minacciare? Lui è entrato a buttare sul piano della bilancia il malessere della madre, che rispetto, ma di cui non so nulla. E poi una ragazza di 26 anni si mette a tremare davanti a questa situazione”, le parole del giornalista.

Giampiero Mughini e le parole durante la pubblicità

L’abbandono di Heidi Baci, l’atteggiamento del padre di quest’ultima e la reazione di Massimiliano Varrese hanno monopolizzato la 12esima puntata del Grande Fratello 2023, ma non solo. I concorrenti, infatti, hanno continuato a parlarne anche durante le pause pubblicitarie e Mughini si è lasciato andare ad una dichiarazione forte.

Come riporta Biccy, infatti, parlando del padre di Heidi, Mughini avrebbe detto: “Se tu vedi la foto segnaletica pensi che sia uscito da un penitenziario”. L’abbandono di Heidi tornerà al centro degli argomenti anche nelle prossime puntate.

Mughini parlando del padre di Heidi:

"Sembra uscito da un penitenziario" DAI MA COME SI FA A DIRE UNA COSA DEL GENERE????

