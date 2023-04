Gian Maria Sainato, Isola dei famosi 2023/ Entra o non entra? Gli ultimi indizi…

Gian Maria Sainato nel cast ufficiale dell’Isola dei famosi? Potrebbe entrare, ma non subito…

Ancora incerta la presenza di Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi 2023. Di sicuro con l’inizio del reality show ne sapremo di più, dato che in queste ultime ore il nome del possibile naufrago continua a circolare con insistenza sul web. Non è chiaro se il modello classe 1995, originario di Sapri, entrerà fin da subito nel programma di Ilary Blasi o se invece sbarcherà sull’isola in corso d’opera. I dubbi verranno sciolti a breve, ma quel che pare ormai certo è che Gian Maria Sainato sarà uno dei protagonisti di questa nuova edizione.

Pamela Camassa, chi è la concorrente Isola dei Famosi 2023 e compagna di Filippo Bisciglia/ La carriera

Cresce l’attesa sui social, dove il modello vanta di più di mezzo milione di follower coi quali condivide attimi di quotidianità e scatti della sua vita privata. Dopo aver cominciato il suo percorso nel mondo della moda, ha iniziato ad appassionarsi sempre di più al mondo dei social, dove ora domina la scena. In un’intervista rilasciata tempo a Vanity Fair, a proposito della sua omosessualità, ha sottolineato l’importanza di fare coming out, specialmente quando si ricopre un ruolo “rilevante” in termini di visibilità.

Fiore Argento, chi è la concorrente dell'Isola dei Famosi/ Il rapporto con la sorella Asia Argento

Gian Maria Sainato e il coming out: “Nessuno deve sentirsi obbligato ma…”

“Sì, più che responsabilità, lo chiamerei buon esempio. Nessuno deve sentirsi obbligato a dichiarare la propria sessualità, ovviamente, trattandosi di un tema così personale – ha precisato Gian Maria Sainato – ma credo che dare un buon esempio ai propri fan possa fare molto bene. In un mondo ideale non dovrebbe essercene nemmeno bisogno, perché chiunque dovrebbe essere in grado di capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato”.

Il giovane concorrente, come dicevamo, è molto conosciuto sul web e secondo molti utenti potrebbe arrivare fino in fondo all’Isola dei Famosi 2023, potendo appunto contare su un seguito molto solido. Resta dunque da capire se Gian Maria Sainato sarà fin da subito protagonista nel reality show di Ilary Blasi o se invece dovremmo attendere qualche puntata prima di vederlo all’opera.

Chi sono i concorrenti Isola dei famosi 2023: il cast ufficiale/ Dai Jalisse a Cristina Scuccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA