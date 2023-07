Gian Maria Sainato: “Sono pansessuale. Posso amare uomini, donne, transgender”/ “All’Isola ho sofferto per…”

Gian Maria Sainato: “Io bisessuale? No, mi identifico come pansessuale. Ecco cosa significa”

Gian Maria Sainato ha rilasciato una lunga intervista a FanPage durante la quale è tornato a parlare della sua sessualità. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha voluto chiarire una volta per tutte il suo orientamento, tornando poi ad alcuni fatti spiacevoli vissuti in Honduras.

“C’è stato un momento in cui pensavo di avere una preferenza solo per gli uomini, poi mi sono reso conto che non era così. – ha esordito Sainato sulla sua sessualità – Continuavo a provare attrazione anche per le donne. Così, mi sono dichiarato in famiglia e poi pubblicamente come bisessuale. Ho avuto due storie importanti. Una di un anno e mezzo con una donna e una di cinque anni con un uomo.” Gian Maria ha quindi spiegato di non definirsi bisessuale: “Oggi mi identifico di più come pansessuale.”

Gian Maria Sainato e l’ironia di Marco Mazzoli all’Isola sulla sua sessualità: “Ho sofferto e pianto”

Sainato ha dunque spiegato: “Con pansessualità si indica l’attrazione emozionale, romantica e sessuale verso un individuo, senza dare importanza al sesso e al genere.” Ciò significa che “l’attrazione sia mentale che fisica include tutti i generi, nessuno escluso. Quindi sì, anche transgender.”

Proprio in merito alla sua sessualità si era aperta all’Isola dei Famosi un’accesa discussione a causa di alcune battute fatte da Marco Mazzoli nei suoi confronti. “L’ironia sulla mia sessualità c’è stata e, in confessionale, mi hanno confermato che era stato registrato tutto.” ha spiegato Sainato. “Avevo chiesto a Paolo e Marco anche di non ironizzare sul fatto che io possa essere effeminato in alcuni momenti. Ho pianto e ci ho sofferto molto.” ha ammesso l’ex naufrago, che ha infine rivelato: “Si sono scusati, dicendo che non avrebbero più ironizzato sul mio privato. Dopo mezz’ora, Marco mi ha accusato di volerli fare passare per omofobi. Non ho mai pensato questo, ma la loro comicità mi faceva male. Erano nervosi, volevano andare via e mi hanno preso di mira.”

