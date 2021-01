GIANCARLO E ALESSANDRA, UOMINI E DONNE/ Lite con Aurora Tropea: lei lascia lo studio

Scontro acceso tra Giancarlo e Aurora Tropea. La dama si scaglia contro il cavaliere, rea di parlare male di Alessandra, la dama che sta frequentando. Giancarlo smentisce tutto con l’appoggio di Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Ricordo che quando Armando ha provato a far dire a Giancarlo il motivo per cui stava chiudendo con Aurora, ha fatto fatica ad ammettere di non essere attratto da lei quindi non credo che lui parli così facilmente male di Alessandra”, commenta Gianni Sperti. Tra Giancarlo e Aurora continua un durissimo botta e risposta nel corso del quale il cavaliere invita Maria a dirgli tutto ciò che le ha raccontato Aurora che, stanca della discussione, lascia lo studio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TRA GIANCARLO E ALESSANDRA ANCORA AURORA TROPEA

Giancarlo e Alessandra continuano a frequentarsi, ma tra il cavaliere e la dama del trono over non mancano le incomprensioni. Giancarlo e Alessandra hanno cominciato a conoscersi dopo la decisione di lui di chiudere con Aurora Tropea con cui, tuttavia, ha mantenuto un rapporto amichevole anche se Aurora ha più volte ribadito di non considerarlo un amico. Di fronte all’assidua frequentazione telefonica di Giancarlo e Aurora, Alessandra, pur non volendo rinunciare al suo rapporto con Giancarlo, ha deciso di fare un passo indietro e di non volersi buttare a capofitto nella loro frequentazione. Una decisione che Giancarlo ha accettato provando un forte interesse nei suoi confronti. Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, però, pare che tra i due le cose non stiano andando nel migliore dei modi.

SCONTRO TRA GIANCARLO E ALESSANDRA A UOMINI E DONNE

Tra Alessandra e Giancarlo va in scena un durissimo scontro. Maria De Filippi invita Aurora Tropea ad accomodarsi al centro dello studio, ma la dama rifiuta considerando chiuso il discorso con Giancarlo. Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui Aurora riferisce a Maria ciò che Giancarlo le ha detto di Alessandra. “Gioisci nel ripetere le cattivere che Giancarlo dice su Alessandra, ma pensi che di te parli diversamente?”, chiede Tina Cipollari. Aurora risponde di essere dispiaciuta, ma Alessandra non crede alle parole di Aurora. “Non credo a questo finto buonismo”, dice Alessandra. “E’ allucinante. Non capisco come fai ad essere così cattiva”, sbotta Giancarlo mentre Aurora lo accusa di essere interessato solo alle telecamere. “Sei gelosa e invidiosa“, sbotta Tina Cipollari. “Se non vuoi essere messa in mezzo, evita di spettegolare”, conclude Gianni Sperti.



