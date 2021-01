Giancarlo e Alessandra, Uomini e Donne/ Sperti: “Lui è d’accordo con Aurora per…”

Gianni Sperti ha una convinzione e non cambia idea: “Aurora e Giancarlo sono d’accordo ed è per quello che lui non si arrabbia quando Aurora dice che riceve le telefonate tutti i giorni”, afferma Sperti. “Mi chiami tutti i giorni e resti al telefono con me fino all’una di notte. Visto che stai frequentando Alessandra chiama lei e non me”, sottolinea Aurora che ribadisce di non considerarsi un’amica per Giancarlo. “Secondo me stavolta Aurora ha ragione perché un’amica non la chiami tutti i giorni e non stai tre ore al telefono. L’hai illusa”, commenta Roberta Di Padua. “Aurora non si è arrabbiata quando ha scoperto del bacio con Giancarlo”, aggiunge ancora Gianni Sperti convinto che il cavaliere e Aurora siano d’accordo nel frequentarsi ad intermittenza (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CAPODANNO INSIEME PER AURORA E GIANCARLO?

Aurora e Giancarlo continuano a sentirsi telefonicamente. Il cavaliere ha mandato un messaggio ad Aurora per Natale. Successivamente la Tropea l’ha chiamato per scambiarsi gli auguri di Natale. “Ci siamo sentiti frequentemente dopo Natale”, svela Aurora le cui parole spiazzano Alessandra e fanno infuriare Gianni Sperti. “Vi siete sentiti ogni giorno, ma chi chiamava?”, chiede opinionista. “Volevamo trascorrere il Capodanno insieme”, sbotta Giancarlo trovando la conferma di Aurora. “Quando mi ha detto che voleva trascorrere il Capodanno con Aurora, mi sono allontanata e mi sono arrabbiata”, aggiunge Alessandra il cui rapporto con Giancarlo ha raggiunto un livello più alto. “Giancarlo e Aurora sono d’accordo perché dopo aver chiuso vogliono trascorrere il Capodanno insieme”, sentenzia Tina Cipollari (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIANCARLO E ALESSANRA CHIUDONO A UOMINI E DONNE?

Giancarlo nella bufera durante la nuova puntata di Uomini e donne. Il cavaliere del trono over continua a far discutere con le sue scelte. Dopo essere uscito con Aurora Tropea per diverso tempo, Giancarlo ha deciso di fare un passo indietro non gradendo l’atteggiamento geloso della dama nei suoi confronti. Il cavaliere ha così cominciato a frequentare Alessandra con cui è nato immediatamente un bel feeling. Una frequentazione che, tuttavia, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, subirà una battuta d’arresto. Giancarlo, infatti, pur essendo interessato ad Alessandra che, nella scorsa puntata ha ricevuto le scuse di Aurora Tropea, non riesce a rinunciare al rapporto con quest’ultima. In studio, così, il cavaliere svelerà i dettagli del rapporto con Aurora e Alessandra.

GIANCARLO TRA AURORA E ALESSANDRA

Giancarlo tra Aurora e Alessandra nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il cavaliere, pur frequentando Alessandra, sta continuando a sentire ancora la Tropea che considera un’amica anche se avrebbe voluto trascorrere il Capodanno con lei. Una confessione che causerà la reazione di Alessandra che, non volendo dividere le sue attenzioni con un’altra donna e considerandosi molto diversa da Aurora che, da parte sua, conferma di essere ancora interessata a lui, deciderà di fare dieci passi indietro. Cosa farà, dunque, Giancarlo? Chiuderà con Alessandra per poter continuare a sentire anche Aurora o rinuncerà all’amicizia con la Tropea? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne.



