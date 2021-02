Giancarlo e Alessandra, Uomini e Donne/ Ritorno di fiamma? Dopo la pausa…

Giancarlo e Alessandra sono due dei protagonisti più discussi dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Il cavaliere, dopo la fine della frequentazione con Aurora, ha deciso di dedicarsi alla conoscenza con Alessandra con la quale, tuttavia, nella scorsa puntata, c’è stata una battuta d’arresto. Il cavaliere, nonostante stia bene con la dama, non le ha ancora concesso l’esclusiva. Il cavaliere, infatti, ha deciso di conoscere anche Angela e, nella scorsa puntata, ha avuto uno scontro con Alessandra la quale ha chiuso la frequentazione non avendo gradito la decisione di Giancarlo di annullare il loro appuntamento per poter uscire con Angela. Una decisione, quella della dama, condivisa da Gianni Sperti e Tina Cipollari la quale, tuttavia, è apparsa un po’ dubbiosa. Sarà cambiato qualcosa nell’ultima settimana?

Alessandra e i dubbi su Giancarlo

La conoscenza tra Alessandra e Giancarlo ha dovuto affrontare già diversi momenti di crisi. Prima il rapporto tra il cavaliere e Aurora, poi la scelta di Giancarlo di conoscere anche la signora Angela, hanno fatto nascere una serie di dubbi ad Alessandra che ha prima fatto un passo indietro e poi ha deciso di chiudere. Tuttavia, la sua scelta potrebbe non essere definitiva anche se la dama ha manifestatto i propri dubbi sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. “Io e Giancarlo abbiamo anche avuto una discussione, al termine della quale mi aveva chiesto una pausa. Il giorno dopo, però, mi ha chiamato per scusarsi […]”, ha spiegato la dama. Tra i due, dunque, ci sarà un ritorno di fiamma o una rottura definitiva? Lo scopriremo tra poco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA