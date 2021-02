Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua assenti?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 febbraio

Cosa accadrà nello studio di Uomini e Donne durante la puntata in onda oggi, mercoledì 24 febbraio? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. Non ci sono, infatti, anticipazioni sulla registrazione della puntata che dovrebbe andare in onda oggi. L’appuntamento odierno, tuttavia, dovrebbe ripartire da dove si è interrotta la puntata di ieri nel corso della quale è stata ufficialmente presentata la tronista Samantha Curcio che, con il suo sorriso e la sua schiettezza, ha già fatto breccia sul pubblico, ma anche su Gianni Sperti e Tina Cipollari. La puntata di ieri, inoltre, è stata dedicata anche ai tronisti Massimiliano Molliconi e Giacomo Czerny, alle prese con le prime esterne. La puntata di oggi, dunque, sarà nuovamente dedicata alle avventure delle dame e dei cavalieri del trono over?



œ assenti a Uomini e Donne?

Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua non erano presenti in studio. Il cavaliere e la dama saranno assenti anche oggi o arriveranno in studio per un nuovo confronto dopo quanto accaduto nellla scorsa puntata con Roberta che ha deciso di chiudere la frequentazione? Roberta, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha ammesso di non sentirsi desiderata. Sarà cambiato qualcosa? Nel corso della puntata dovrebbero trovare spazio anche gli altri protagonisti del trono over come Giancarlo e Alessandra. La dama, dopo la decisione del cavaliere di annullare il loro appuntamento, ha deciso di chiudere la loro frequentazione. Sarà tornata sui propri passi dando una seconda possibilità al cavaliere? Samantha, nel frattempo, continuerà a conoscere i suoi corteggiatori che, dopo aver accettato di partecipare ad un appuntamento al buio, dovranno decidere se corteggiarla o meno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA