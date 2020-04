Giancarlo Magalli al vetriolo su Barbara D’Urso/ “Fa i tutorial perchè altrimenti…”

Barbara D’Urso, all’interno dei suoi programmi, si occupa quotidianamente dell’emergenza coronavirus. Attraverso servizi e collegamenti con le varie città, la conduttrice di canale 5 informa i propri telespettatori esortandoli a restare a casa e spiegando loro alcune regole da seguire per evitare il contagio. Barbara ha così realizzato diversi tutorial con cui ha spiegato al pubblico come lavare correttamente le mani, come indossare e togliere la mascherina e come togliere i guanti. Tutorial che hanno fatto il giro del web e che sono stati visti anche da Giancarlo Magalli che, durante la diretta de I Fatti vostri, ha lanciato una frecciatina alla collega. “I famosi tutorial. Cè gente che spiega qualsiasi cosa. Anche una famosa conduttrice ci ha spiegato come si tolgono i guanti perchè noi non l’avremmo mai saputo altrimenti”, ha detto il conduttore.

GIANCARLO MAGALLI PUNGE BARBARA D’URSO SUI TUTORIAL

Non è la prima volta che Giancarlo Magalli lancia frecciatine a Barbara D’Urso. Già in passato, il conduttore dei Fatti Vostri aveva criticato la televisione della conduttrice di canale 5 spiegando di non gradire una tv basata sull’esagerazione. Magalli, inoltre, aveva commentato anche il ritorno di Barbara D’Urso come attrice. “Torna con la dottoressa Giò? Non sono d’accordo sul fatto che sono 22 anni che non recitava la D’Urso perchè lo fa tutti i giorni“, aveva dichiarato nel corso di una puntata di Tv Talk ospite di Bernardini. Di fronte alla nuova frecciatina di Magalli, la D’Urso risponderà realizzando un nuovo tutorial per il suo pubblico o si limiterà ad una dichiarazione nel corso della sua prossima diretta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA