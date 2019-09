Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe/ “Problemi solo con lei. Con Anna Falchi…”

Non si è fatta attendere la risposta di Giancarlo Magalli ad Adriana Volpe dopo che l’ex collega ha parlato della loro lite a Verissimo. E questo conferma che abbiamo a che fare con una querelle infinita. La conduttrice televisiva ieri nel salotto di Silvia Toffanin non le ha mandate a dire, criticando il collega con cui aveva lavorato a I Fatti Vostri. Questa mattina su Facebook Giancarlo Magalli ha replicato spiegando di aver avuto problemi solo con Adriana Volpe e con Heather Parisi, seppur minori con quest’ultima. Invece con le altre colleghe sarebbe andato tutto bene. «Io nella mia carriera televisiva (lascio fuori cinema e teatro) ho lavorato con Raffaella Carrà, Enrica Bonaccorti, Simona Marchini, Milly Carlucci, Simona Ventura, Roberta Capua, Stefania Orlando, Vanessa Incontrada, Virginie Vassart, Roberta Lanfranchi, Monica Leofreddi, Valeria Mazza, Heather Parisi, Paola Perego, Antonella Clerici, Adriana Volpe, Laura Lena Forgia, Roberta Morise ed altre ancora». Dopo aver fatto un elenco di conduttrici con cui ha lavorato è entrato nel merito dei rapporti.

GIANCARLO MAGALLI CONTRO ADRIANA VOLPE. E SU ANNA FALCHI…

«Ora se con tutte queste donne (un pochino meno con la Parisi) io sono sempre andato d’amore e d’accordo TRANNE UNA, cosa vi viene da pensare? Qual è la persona difficile? Io o quell’unica? Appunto. Buona domenica». Così Giancarlo Magalli risponde a distanza ad Adriana Volpe che ieri ha ribadito a Verissimo di non avere alcuna intenzione di ritirare le due querele che ha sporto contro l’ex collega. Il post su Facebook sta facendo discutere, infatti ha fatto boom di commenti. E ad alcuni di questi Giancarlo Magalli ha risposto. C’è chi ad esempio gli ha fatto notare che ha avuto qualche problema con Anna Falchi. Allora lui ha precisato: «Con la Falchi ai tempi di Domenica In ebbi una sola discussione, per via di una barzelletta volgare che aveva raccontato (di domenica pomeriggio e su Raiuno) che ci attirò un mare di critiche». A proposito del fatto che ora Adriana Volpe non abbia programmi da condurre, Magalli ha precisato: «È tornata a “Mezzogiorno in Famiglia”, dove lavorava prima che io la chiamassi a i Fatti Vostri, e purtroppo dopo due ulteriori edizioni il programma è stato chiuso per problemi di budget».





