Nel corso della puntata odierna de La Volta Buona è stato nuovamente toccato l’argomento più caldo del momento: le nuove rivelazioni sulla relazione – da tempo conclusa – tra Chiara Ferragni e Fedez. Ovviamente, il discorso è stato legato alla risonanza in vista del Festival di Sanremo e al brusio che si aggira intorno alla questione. Tutti i presenti hanno dato la loro opinione, e come una sorta di voce fuori campo, si è fatto sentire anche Giancarlo Magalli con una sorta di frecciatina inattesa: “E non è ancora arrivato Cristiano Malgioglio…”. Queste le parole del conduttore quando si parlava del ‘caos’ che circola ancor prima dell’avvio della kermesse.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, ‘reunion’ a La Volta Buona/ “Vogliamo condurre insieme, ma non chiamano…”

Giancarlo Magalli a La Volta Buona, il commento sul ‘dramma’ di Cristiano Malgioglio

Le battute pungenti di Giancarlo Magalli a La Volta Buona non si placano nemmeno quando, con tono serio, Caterina Balivo quasi lo richiama ricordando il dramma del momento per Cristiano Malgioglio. Il paroliere avrebbe infatti avuto dei problemi con gli abiti scelti per il Festival di Sanremo, pare bloccati alla dogana in Giappone. Anche in questo caso Magalli non è riuscito a frenare l’irriverenza e si è lasciato andare ad un commento che ha spiazzato i presenti.

Giancarlo Magalli: “Heather Parisi? Quando la scelsi mi diedero del matto!”/ “Ha un brutto carattere…”

“Ha perso gli abiti? Forse li avranno dirottati per sbaglio al Carnevale di Viareggio”, con queste parole Giancarlo Magalli commenta la questione abiti che sta impegnando in questi giorni Cristiano Malgioglio. Qualcuno si lascia andare ad un sorriso mentre Caterina Balivo accoglie quasi basita il commento del conduttore che, dalla sua, trova il commento di Angela Melillo: “Dai, Giancarlo Magalli ha ragione, certe volte…”. Chissà cosa ne pensa Cristiano Malgioglio dei ‘pungenti’ commenti rispetto ai suoi outfit sicuramente variegati e mai banali.