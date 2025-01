La volta buona, Giancarlo Magalli tuona contro i giornalisti: “Cornu*i, un complimento ad Heather Parisi diventato un offesa”

Ha voluto fare una piccata precisione Giancarlo Magalli, ospite oggi a La volta buona, dopo alcune dichiarazioni su Heather Parisi che, a suo dire, sono state totalmente travisate facendo passare quello che doveva un complimento per un offesa. Andando con ordine, Caterina Balivo oggi ha voluto fare gli auguri di buon compleanno in diretta alla showgirl statunitense ed il conduttore, per anni al timone de I Fatti Vostri, ne ha approfittato per prendere la parola e fare chiarezza su alcuni articoli che sono usciti nei giorni scorsi che hanno distorto le sue parole. Giancarlo Magalli è tornato a parlare di Heather Parisi rivelando: “Ho detto che ha un carattere un po’ spigoloso ma è un’artista straordinaria e bravissima.”

Gabriella Pession, toccante retroscena su morte del papà Walter: "Lo sento"/ "Credo negli angeli e al di là"

E subito dopo Giancarlo Magalli ha attaccato i giornalisti: “Questo riportato fedelmente è un complimento mentre riportato da ‘quei cornuti’ che scrivono online che cambiano le cose…loro cambiano i titoli per fare apparire il titolo per attirare click hanno messo solo la prima parte” E tra l’altro Heather Parisi aveva scritto un post sui social molto probabilmente legato a tali dichiarazioni. Insomma Giancarlo Magalli ha fatto ridimensionare le sue dichiarazioni su Heather Parisi dicendo di volerle bene e di stimarla molto come artista nonostante a volte hanno litigato.

Neonata rapita a Cosenza: il punto sulle indagini/ Comandante Presti: "Marito di Vespa resta indagato"

Giancarlo Magalli rivela: “Ha un carattere spigoloso ma la stimo, artista straordinaria”

Subito dopo aver chiarito su Heather Parisi rivelando di stimarla e volerle bene nonostante abbia un carattere spigoloro, Giabcarlo Magalli ha lanciato anche una simpatica battuta a Michele Guardì. Il primo ospite della puntata di oggi de La volta buona, lunedì 27 gennaio 2025, è stato Michele Guardì, insieme ad altri volti noti del volto del piccolo schermo come Flora Canto, Valerio Scanu e Giancarlo Magalli e proprio in riferimento a quest’ultimo, Caterina Balivo ha lanciato una provocazione a Magalli: “Manca solo Adriana Volpe per fare una reunion” “Per me non c’è nessuno problema” ha concluso il conduttore tagliando corto senza lanciare frecciatine e polemiche. Subito dopo, infine, sempre il conduttore ha però lanciato una simpatica battuta a Michele Guardì, che poco prima ha letto una poesia: “Lo sapevo che prima o poi avresti fatto una poesia sulla canna.”