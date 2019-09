GIANCARLO PICARIELLO/ Quell’abbraccio “sospetto” a Belen Rodriguez… (Temptation Island Vip)

Giancarlo Picariello ha 40 anni, è un imprenditore, e gestisce con successo diversi locali e ristoranti. Single della nuova edizione di Temptation Island Vip, lo conosciamo meglio per via di uno scatto con Belen Rodriguez in cui i due posarono in un abbraccio piuttosto sospetto. Era il 2010: allora si vociferò di una presunta relazione tra i due, poi prontamente smentita dai fatti. Giancarlo e Belen si erano conosciuti all’interno di un suo locale notoriamente frequentato da parecchie celebrities, senza intraprendere alcuna relazione né approfondire più di tanto la conoscenza. Di certo i due erano (e probabilmente “sono”) buoni amici, ma niente più di questo. Giancarlo è proprietario a Ibiza del club “Otoro by Rizzi”, uno dei posti più frequentati dai vip che scelgono l’isola per le loro vacanze.

Chi è il single Giancarlo Picariello

Tra gli altri vip che Giancarlo frequenta spicca il nome di Gianluca Vacchi. Oltre che a Ibiza, i suoi affari si concentrano in Sardegna e nelle Baleari. Da questo capiamo come Giancarlo Picariello sia abituato a viaggiare molto. Il 40enne vive a Napoli, ma prende spesso l’aereo per raggiungere i locali in cui fa il vocalist o di cui è proprietario. La sua, almeno in superficie, è una vita tutta luci e colori. Giancarlo si è diplomato all’istituto tecnico per geometri per poi iscriversi all’Isef. Ha lavorato anche al “Just Cavalli” di Porto Cervo, e il leitmotiv della sua gavetta è sempre stato “Patience is a virtue… Dai tempo al tempo” (fonte: Facebook).

© RIPRODUZIONE RISERVATA