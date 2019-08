Temptation Island, ex coppie/ Ecco cosa è successo: bene solo per Sabrina e Nicola

Temptation Island ormai è terminato da un po’ di settimane: cosa stanno facendo le coppie scoppiate ed i protagonisti tornati single? Jessica e Andrea si sono lasciati. Lei pare frequentarsi con il tentatore Alessandro ma – ad oggi – non c’è ancora nulla di certo. Lui invece, proprio di recente ha ringraziato tutti per l’esperienza vissuta: “Volevo ringraziarvi perché ogni giorno mi arrivano tanti messaggi e chiedo scusa a chi non riesco a rispondere, ma vi giuro che siete tantissimi. Quello che ora posso fare è ringraziarvi di cuore”. Anche Nunzia ed Arcangelo si sono ufficialmente lasciati e lei viene spesso beccata in compagnia di Ilaria e Katia, tra movida, shopping e serate in discoteca. Nonostante i 13 anni di relazione, pare che i due non sentano la mancanza della loro storia ufficialmente naufragata. Anche Ilaria e Massimo hanno chiuso i rapporti, ma lei ha visto nell’ex un cambiamento: “Vedo un Massimo cresciuto sotto alcuni, punti di vista. Forse questa esperienza è servita anche a lui per apprezzare delle cose che di solito si danno per scontate”, ha raccontato a Uomini e Donne Magazine.

Temptation Island, coppie e single: ecco cosa è successo dopo

Cristina e David si sono lasciati. Dopo essersi incontrati ed innamorati durante il trono over di Uomini e Donne, l’esperienza con Temptation Island non è andata a buon fine. “Una volta usciti dal falò avrei voluto che cambiasse la situazione, e invece no”, ha ammesso l’ex dama. “Lui non accettava che io volessi chiuderla, è un narcisista, non sa amare”, ha continuato. Male anche per Katia e Vittorio, con lei che sogna un po’ Uomini e Donne ed un po’ il Grande Fratello Vip, mentre lui si è ufficialmente consolato con Vanessa. I due sembrano inseparabili e sono stati anche fotografati tra abbracci, baci e carezze. Insomma, pare proprio che facciano coppia fissa. La sua ex “fotonica” intanto, sperava che la tentatrice gli offrisse un due di picche… Bene solamente per Sabrina e Nicola. Dopo essersi lasciati nel corso del falò, si sono nuovamente incontrati facendo pace. La Martinengo inoltre, pare in prossimità di un debutto cinematografico con Fausto Brizzi.

