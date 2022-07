Gianfranco Apicerni, tutta la verità sull’intervista su Noemi Bocchi/ “Parole non mie. Ho rifiutato…”

Gianfranco Apicerni smentisce l’intervista su Noemi Bocchi

Negli scorsi giorni, è spuntata un’intervista che avrebbe rilasciato Gianfranco Apicerni su Noemi Bocchi. Intervista che ha fatto rapidamente il giro del web ma che oggi, Gianfranco Apicerni che è stato un tronista di Uomini e Donne e che oggi lavora a C’è posta per te come postino, con un lungo post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram, ha smentito di aver rilasciato l’intervista in questione.

“Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei virgolettati (mai rilasciati) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di 10 anni fa). Lo stesso giorno e i giorni a seguire la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online”, puntualizza Gianfranco.

Gianfranco Apicerni: tutta la verità sull’intervista mai rilasciata su Noemi Bocchi

Di fronte al clamore scatenato dalle dichiarazioni mai rilasciate da Gianfranco Apicerni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza su tutto smentendo di aver rilasciato un’intervista che è diventata virale sul web. “Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me“, dice ancora.

“Sto valutando al riguardo di intervenire nelle sedi opportune“, ha poi concluso l’ex tronista di Uomini e Donne. chiarendo definitivamente la vicenda.

