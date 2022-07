Noemi Bocchi, l’ex fidanzato Gianfranco Apicerni “Perchè è finita? Argomento delicato”/ Ma su lei e Totti…

Gianfranco Apicerni e Noemi Bocchi, quando iniziò la loro storia d’amore?

Prima di Francesco Totti, nella vita di Noemi Bocchi c’era Gianfranco Apicerni. A molti questo nome suonerà sconosciuto ma Gianfranco fa parte dal 2011 del cast del programma C’è posta per te. Apicerni è infatti uno dei postini addetti a consegnare gli inviti per la trasmissione. Prima di questa esperienza però Gianfranco aveva partecipato a Uomini e Donne e al reality di Italia 1 Campioni. Al ritorno da questa importante avventura, Gianfranco aveva conosciuto Noemi Bocchi. Tra loro era nato subito un feeling particolare: “Io e Noemi ci innamorammo proprio quando rientrai a Roma dopo l’esperienza del Cervia”. Intanto, Gianfranco fu assunto nella squadra del Tivoli che all’epoca militava in serie D.

Noemi Bocchi toglie il nome dal citofono/ Visite poco gradite dopo lo scoop su Totti

Gianfranco Apicerni e Noemi Bocchi sono stati fidanzati due anni. Ad oggi Gianfranco lo ricorda come uno dei periodi più belli della sua vita tanto che al Settimanale Dipiù Tv rivela: “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”. Il giovane preferisce non commentare la relazione tra Totti e la sua ex fidanzata ma non si sbottona neanche un po’ sui motivi che invece hanno portato alla rottura tra lui e Noemi. Gianfranco preferisce non rivangare nel passato e dice: “Si tratta di un argomento delicato, ricordare la storia con Noemi mi fa fare un salto nel passato. Anche se non penso ci sia niente di male nel parlare del nostro amore non vorrei crearle problemi”, aggiunge.

Maurizio Costanzo, Totti-Blasi: "Se fosse andato lui in Tanzania.."/ Appello a Friedkin "Totti alla Roma"

Gianfranco Apicerni e la fine della storia d’amore con Noemi Bocchi: “Dopo essere tornato single…”

Gianfranco Apicerni tornò single dopo due anni. La relazione con Noemi Bocchi naufragò e accettò di mettersi in gioco in un dating show. Fu proprio quello infatti il momento in cui Gianfranco accettò il trono di Uomini e Donne. Al Settimanale Dipiù Tv, Apicerni ha rivelato: “Con Noemi durò due anni, dopo essere tornato single accettai il trono di Uomini e Donne”. Conclusasi quell’esperienza, Gianfranco iniziò a lavorare a C’è posta per te come postino. Oggi Apicerni gestisce anche due case vacanza nel centro di Roma. Nella vita di Noemi Bocchi il calcio sembra essere una costante.

Ilary Blasi e Francesco Totti insieme... in tv/ La separazione rovina i piani della Rai

Dopo la fine della storia con Gianfranco Apicerni, nella sua vita ha fatto capolino Mario Caucci, figlio del Presidente del Tivoli, la stessa squadra in cui poi giocava Gianfranco. Ora nel futuro di Noemi sembra però che ci sia un altro calciatore, Francesco Totti. Per lei, Francesco avrebbe lasciato la moglie Ilary Blasi che nel frattempo è volata in Tanzania assieme ai figli per evitare i paparazzi e i giornalisti. La separazione era già nell’aria visto che nei mesi scorsi Noemi Bocchi era stata più volte avvistata in compagnia dell’ex calciatore della Roma. Dopo varie smentite, la verità è venuta a galla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA