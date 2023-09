Gianfranco Pelegri, chi è il figlio di Grecia Colmenares/ “Se ne è andata quando avevo più bisogno ma…”

Gianfranco Pelegri e mamma Grecia Colmenares: “dopo il divorzio da mio padre non l’ho più vista”

Gianfranco Pelegri è il figlio di Grecia Colmenares nato dall’amore con l’imprenditore Marcelo Pelegri. La regina delle telenovelas ha avuto un solo ed unico figlio con cui ha vissuto un rapporto difficile e controverso. Proprio il ragazzo dalle pagine di Grand Hotel ha raccontato il rapporto conflittuale con la madre peggiorato dopo la separazione dei genitori. “Se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei, ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata” – ha confessato il figlio Gianfranco che ha rivelato di aver visto la mamma per l’ultima volta quando aveva 12 anni. La presenza di mamma Grecia c’è stata nei primissimi anni di vita come ha raccontato il figlio: “mamma preferiva occuparsi di me in prima persona, quando avevo tre mesi le fu offerto di girare una telenovela e pure di non lasciarmi con una baby sitter convinse il regista a scritturarmi”.

Grecia Colmenares, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023/ Dall'età al fidanzato, tutte le curiosità

Il divorzio tra Marcelo Pelegri e Grecia Colmenares ha spinto l’attrice ad allontanarsi dalla famiglia e dal figlio. Il motivo? L’ha raccontato proprio il figlio: “nel 2000 il matrimonio dei miei finì. Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no”.

Venezia 80, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: "Il nostro amore é più forte"/ La replica all'accusa

Grecia Colmenares e il rapporto ritrovato con il figlio Gianfranco Pelegri

Con la fine del matrimonio con l’ex marito Marcelo Pelegri, Grecia Colmenares ha lasciato il figlio Gianfranco Pelegri ed tornata in Venezuela dove era impegnata con le telenovelas. Il figlio e l’ex marito vivevano a Miami e per diversi anni non si sono più visti fino al ricongiungimento. “Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrissi all’università della Florida” – ha raccontato il figlio Gianfranco che oggi ha recuperato il rapporto con la mamma.

“Oggi i nostri rapporti sono idilliaci, a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata” – ha precisato il figlio dell’attrice.

Grande Fratello, Alfonso Signorini presenta la nuova "Casa"/ "Presto si riempirà di storie ed emozioni…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA