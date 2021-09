Gianfranco Vissani, Scherzi a parte/ Video, ristorante bloccato dalla Asl, lo chef…

Gianfranco Vissani una delle vittime della prima puntata di Scherzi a parte 2021. La nuova edizione del format che prende di mira i personaggi del mondo dello spettacolo ha fatto il suo esordio questa sera su Canale 5.

Il conduttore Enrico Papi insieme agli autori ha deciso di beffarsi del noto chef, proprio nel giorno della riapertura del suo locale a seguito del nuovo decreto del Governo. Nei giorni antecedenti, infatti, nel corso di una intervista a Stasera Italia si era detto contrario alle chiusure prolungate delle attività di ristorazione imposte. Al ritorno a lavoro, dunque, proprio la troupe – in realtà sostituita da quella di Scherzi a parte – sarebbe stata incaricata di documentare il tutto. Il cuoco non vedeva l’ora di potere tornare ad accogliere i suoi clienti, ma qualcosa è andato storto. Un gruppo di ispettori della Asl ha fatto irruzione nel ristorante Vissani per controllare che le norme utili ad evitare la diffusione del Covid-19 venissero rispettate.

Gianfranco Vissani, Scherzi a parte: lo chef furioso contro gli ispettori della Asl

La candid camera ideata da Scherzi a parte ha fatto infuriare lo chef Gianfranco Vissani. Il giorno della riapertura del ristorante, infatti, i finti ispettori della Asl incaricati di controllare il rispetto delle norme anti-Covid hanno bloccato il tutto. Distanziamento sociale non rispettato e ambienti non igienizzati, con tanto di pentole appese in cucina.

Gianfranco Vissani è furioso: lo chef ha atteso per settimane di avere la possibilità di tornare a servire i suoi clienti e adesso si trova a fare i conti con una nuova chiusura. Il noto cuoco non risparmia un linguaggio colorito e si scaglia contro gli ispettori, i quali lo accusano anche di avere intascato i sussidi del Governo. “Ho preso soltanto i 600 euro per la Partita Iva”, si difende lui. Prova anche a spiegare il locale non è intestato a se stesso, bensì il figlio, ma a nulla serve. Soltanto nel momento in cui scopre di essere vittima di Scherzi a parte, si tranquillizza. Il video della gag è già disponibile su Mediaset Play.

