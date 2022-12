Gianlorenzo, chi è il nipote di Wilma Goich/ “Ragazzo sensibile ed educato. Meraviglioso”

Gianlorenzo, chi è il nipote di Wilma Goich

Wilma Goich sta per ricevere una bella sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Nella puntata del 17 dicembre è prevista per lei una sorpresa e potrebbe trattarsi della visita del nipote Gianlorenzo. Nato nel 1997, Gianlorenzo ha 25 anni ed è l’unico nipote di Wilma Goich. Sua madre era Susanna Vianello, la figlia della cantante, morta due anni fa, a soli 49 anni, dopo aver combattuto contro un tumore ai polmoni.

È stata proprio Wilma Goich a raccontare all’interno della Casa del Grande Fratello Vip che dopo la morte di sua madre, Gianlorenzo ha deciso di andare a vivere con lei. Il ragazzo è oggi la sua ragione di vita e proprio la sua visita nella Casa potrebbe darle la forza giusta per andare avanti in questo lungo percorso televisivo.

Wilma Goich e il rapporto col nipote Gianlorenzo

Wilma Goich è affezionatissima a suo nipote Gianlorenzo. Di lui, del loro rapporto e di quanto è stato importante dopo la tragica morte di sua figlia Susanna Vianello, la Goich ne ha parlato durante un’ospitata a Storie Italiane. Queste le parole della cantante sul nipote Gianlorenzo, come riporta Tag24: “È un ragazzo sensibile, dolcissimo, educato, meraviglioso e lui mi dice ‘dobbiamo essere forti perché mamma non vorrebbe che noi ci lasciassimo andare’. Io cerco di farlo stare tranquillo, continuiamo reciprocamente a farci forza e a sorridere anche di cose carine che sono successe”. Non resta che scoprire se questa sera la cantante avrà il piacere di rivederlo.

