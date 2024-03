Susanna Vianello, chi è la figlia morta di Wilma Goich/ “Mi ha lasciato un grande regalo”

Wilma Goich, chi è la figlia Susanna morta per un tumore: “Mi ha lasciato un enorme regalo”

Wilma Goich è una delle cantanti più note e apprezzate degli anni ’60 e ’70 ma nella sua vita non sono mancate sofferenze e privazioni come uno dei dolori più gravi che un essere umano può sopportare, la perdita di un figlio. Ospite nella puntata di oggi de La volta buona, ripercorrerà la sua carriera e la sua vita privata ma chi è Susanna Vianello, la figlia morta di Wilma Gioch? Per la donna la cantante ha sempre speso delle bellissime parole ed in una recente intervista a Verissimo ha confessato: “Lei è sempre qui con me, la sento sempre vicina”

Chi è il compagno di Wilma Goich?/ "Ho avuto diversi fidanzati, li ho lasciati tutti"

Wilma Goich sulla figlia Susanna Vianello che non c’è più ha poi aggiunto che il dolore per la sua perdita non passa mai ma giorno dopo giorno il dolore si attutisce lasciando spazio al tenero ricordo e soprattutto le ha lasciato un importante ‘regalo’ il nipote: “Susanna mi ha lasciato un regalo, mio nipote e me lo sto godendo. Noi due soffriamo in modo diverso, io ho perso una figlia e lui la mamma, stiamo soffrendo entrambi, ma ci facciamo forza a vicenda”.

Wilma Goich ed Edoardo Vianello, perché si sono lasciati?/ La cantante: “C’era molta infedeltà…”

Susanna Vianello, chi è la figlia di Wilma Goich: morta per un tumore a soli 49 anni

Susanna Vianello, la figlia morta di Wilma Goich, nata nel 1970 era l’unica figlia della cantante e del marito Edoardo Vianello. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo 11 anni. Nel corso della sua giovinezza ha svolto vari lavori (come responsabile in uno store di una catena per articoli per la casa e in un centro turistico prima di diventare una speaker radiofonica). Ha lavorato per diverse emittenti prima di sbarcare a Radio Italia anni 60 dove ha continuato a lavorare fino a pochi mesi prima della sua scomparsa.

Wilma Goich e il dramma della morte della figlia Susanna/ "Ora e mio nipote Gianlorenzo siamo una famiglia"

La figlia di Wilma Goich Susanna Vianello è morta dopo una breve lotta con una brutta malattia: un tumore al polmone. Quando Susanna si è sottoposta ad alcuni controlli di routine ha scoperto il cancro, che era già in stato avanzato, i medici le avevano dato circa 3-4 mesi di vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA