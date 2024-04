Susanna Vianello, chi è la figlia morta di Edoardo Vianello/ Battaglia silenziosa contro la malattia

Chi è Susanna Vianello, la figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich

Susanna Vianello è stata la figlia nata dal grande amore tra Edoardo Vianello e Wilma Goich che ha dedicato gli ultimi anni alla sua unica figlia prima della scomparsa di quest’ultima. Susanna Vianello, infatti, è venuta a mancare nel 2020, dopo aver combattuto in silenzio la battaglia contro la malattia che non le ha lasciato scampo. Susanna si è spenta a soli 49 anni a causa di un tumore ai polmoni contro cui ha combattuto con tutte le sue forze, forte dell’amore e del supporto dei genitori, del figlio e di tutte le persone che facevano parte della sua vita.

Nonostante la malattia, la figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich che lavorava come speaker a Radio Italia anni 60, ha affrontato tutto con discrezione e riservatezza così come i genitori che, dopo la sua scomparsa, hanno condiviso il loro immenso e inconsolabile dolore, parlando di lei in alcune interviste.

Il dolore di Edoardo Vianello e Wilma Goich per la figlia Susanna Vianello

Susanna Vianello è sempre stata il filo che ha unito Edoardo Vianello e Wilma Goich uniti anche dopo anni di separazione e che, con la sua morte, ha spezzato quel filo che, oggi, tiene unita la Goich al nipote che vive con lei come ha confessato la stessa cantante durante la partecipazione al Grande fratello Vip. La morte di Susanna ha permesso a Wilma Goich ed Edoardo Vianello di riavvicinarsi e affrontare insieme un dolore inspiegabile per ogni genitore.

“Anche Edoardo mi sta vicino perché soffre come me, è suo padre, Si siamo tuti riavvicinati ma non è sufficiente perché manca lei ed è difficile riempire questo vuoto”, ha detto la cantante in alcune interviste. La scomparsa di Susanna ha così lasciato un grande vuoto nel cuore dei suoi genitori.











