Gianluca Anastasi, figlio di Pietro/ “Dal tumore alla Sla, papà voleva la sedazione”

Il figlio di Pietro Anastasi racconta all’Ansa i motivi della morte del padre. L’ex attaccante di Juventus, Inter e Nazionale, scomparso all’età di 71 anni, aveva la Sla. Gli era stata diagnosticata tre anni fa dopo essere stato operato per un tumore all’intestino. Gianluca Anastasi descrive quindi il dramma vissuto fino all’ultimo istante dal padre e dalla sua famiglia. «Gli ultimi mesi sono stati davvero devastanti». Il figlio di Anastasi rivela anche qual è stata l’ultima richiesta del padre dopo essere stato ricoverato all’ospedale “di Circolo” di Varese. «Ha chiesto la sedazione assistita per poter morire serenamente». Un racconto doloroso quello di Gianluca Anastasi riguardo l’ultimo giorno di vita del padre: «Ha scelto lui giovedì sera di andarsene. Ha chiamato mia mamma e ci ha detto di volerla subito». E loro non hanno potuto fare altro che lasciarlo andare dopo averlo visto soffrire a lungo.

GIANLUCA ANASTASI, FIGLIO DI PIETRO: DAL TUMORE ALLA SLA

Gianluca Anastasi, ricordando la scomparsa del padre Pietro, conferma che è stata dovuta alla Sla, sclerosi laterale amiotrofica. Tutto era cominciato per caso tre anni fa con dei dolori al braccio e alla gamba. «Abbiamo fatto altri esami ed è emerso che aveva un tumore all’intestino, anche se persisteva il problema neurologico alle gambe». Dopo l’operazione con la quale è stato asportato il tumore e altri approfondimenti medici è emerso che Pietro Anastasi aveva la Sla. Ma l’ex calciatore non lo ha saputo subito: gli è stato detto di cosa soffriva solo tre mesi fa. «Da allora la cosa è precipitata, ma a quel punto lui ha detto basta, rifiutando l’accanimento terapeutico. E giovedì sera si è addormentato per sempre», spiega Gianluca Anastasi, come riportato dal Corriere della Sera. Dal tumore alla Sla, gli ultimi anni sono stati particolarmente duri per Pietro Anastasi, i cui funerali si svolgeranno domani nella basilica di San Vittore.

