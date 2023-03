Gianluca Benincasa: “Antonella Fiordelisi? Incazz*ta nera con i genitori”/ “Mi ha bloccato ma presto…”

Gianluca Benincasa: “Antonella Fiordelisi eliminata dal GF Vip? È incazz*ta nera con i genitori”

Arrivano nuove rivelazioni di Gianluca Benincasa sulla sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Nuovamente ospite a Casa Pipol, Gianluca ha commentato l’eliminazione della ragazza dal Grande Fratello Vip, che lui in qualche modo aveva previsto dopo la pubblicazione della lettera della madre Milva. “Lei pensava di andare in finale, – ha esordito – di vincere no. È consapevole di essere un personaggio forte, o comunque anche odiato.”

Per Gianluca, Antonella, pur conoscendo l’invadenza dei suoi genitori, non si sarebbe mai aspettata che avrebbero volutamente causato la sua eliminazione dal GF Vip: “Lei non l’avrebbe mai immaginato quello a cui sono arrivati i genitori. Ovviamente non può andare contro di loro, ma in cuor suo sta incazzata nera!” ha spiegato.

Gianluca Benincasa: “Antonella soffre per la finale mancata, il GF era l’obiettivo della sua vita”

Benincasa rivela infatti che, per Antonella, “l‘obiettivo della sua vita era il Grande Fratello, a prescindere di momenti emotivamente difficili che lì dentro possono esserci per tutti dopo tanti mesi! Le è stata tolta l’emozione della finale, e per questo lei soffre.”

Ad oggi Gianluca Benincasa rivela di non aver ancora sentito Antonella Fiordelisi, anche se secondo lui sarà prima o poi costretta a contattarlo perché ci sono delle cose che devono risolvere insieme. Tuttavia rivela: “Mi ha bloccato su Whatsapp. Ho pensato a tanti motivi, forse anche per Edoardo che è vicino a lei…” Così prevede ciò che accadrà nei prossimi giorni: “Ora le faranno pensare che io registro tutto, quindi mi chiamerà tramite terzi, lei deve anche firmare qualche denuncia nei miei confronti che hanno preparato i suoi. Ma se lei firma davvero contro di me, se ho buttato fuori il 50, butterò il 100, sarà una guerra legalizzata!”

