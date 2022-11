Gianluca Benincasa: “Antonella Fiordelisi manipolata dal papà al GF Vip”/ Lui replica e accusa: “È pazzo!”

Gianluca Benincasa accusa il papà di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, lui replica

Un botta e risposta fatto di accuse neppure tanto velate quello tra Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, e suo padre Stefano. Nella Casa del Grande Fratello Vip il ragazzo ha tirato in ballo l’ex suocero, accusandolo di manipolazione. Le accuse sono però partite qualche giorno fa quando, in un’intervista a Fanpage, Gianluca ha dichiarato: “Anche il padre di Antonella ha sminuito la nostra storia. Lei stessa lo ha fatto nella Casa, parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c’è stata un’amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia.”

Durante il confronto con Antonella, Gianluca ha ricordato il confronto di lei col padre risalente a qualche giorno fa e ha dunque accusato l’uomo di averla “manipolata”.

Stefano Fiordelisi sull’ex della figlia: “È pazzo!”

“Dopo quel confronto Antonella è totalmente cambiata… – ha fatto notare Gianluca al Grande Fratello Vip – Ha fatto il confronto con la sua famiglia in cui lei ha capito che dentro qualcuno sta facendo del male nei suoi confronti…” Di fronte a queste dichiarazioni, il padre di Antonella è intervenuto su Instagram con poche ma dure parole: “È pazzo”. Come reagirà Antonella di fronte a questo forte botta e risposta?

