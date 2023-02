Gianluca Benincasa avverte/ “Distruggerò i Fiordelisi legalmente e mediaticamente”

Gianluca Benincasa e la “vendetta” contro i Fiordelisi: le sue parole

Gianluca Benincasa, ospite di The Pipol Gossip, ha svelato come abbia intenzione di rispondere alle accuse di stalking lanciate da Stefano Fiordelisi. L’ex di Antonella ha svelato di avere intenzione di “vendicarsi” delle presunte ingiurie nei suoi confronti, ad opera dei genitori della schermidora.

L’imprenditore dichiara: “Un mio amico si è recato allo stadio dove c’era anche il padre di Antonella che, per giustificare il suo comportamento nei miei confronti, ha detto che mi ero presentato a casa sua e gli avevo detto: “I patti non erano quelli, tua figlia ha sbagliato, ora so ca*zi tuoi” come se fosse una minaccia velata quando non è mai successo.” Gianluca Benincasa aggiunge furioso: “Non mi fermerò fin quando non li distruggerò sia mediaticamente che legalmente. Dimostrerò a tutti chi sono i Fiordelisi e quello che mi hanno fatto quanto è stato sbagliato“.

Stefano Fiordelisi accusa Gianluca Benincasa: “Ossessionato da Antonella”

Nelle scorse settimane, tra i possibili concorrenti che potessero entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è stato fatto il nome di Gianluca Benincasa. Il padre di Antonella Fiordelisi, Stefano non ha preso bene il gossip sul presunto ingresso dell’ex della figlia e sui social ha scritto un messaggio piuttosto polemico.

“Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro… Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera” ha scritto Stefano Fiordelisi.

