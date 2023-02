Stefano Fiordelisi furioso: “Gianluca Benincasa al GF Vip? Non ha senso”/ “È ossessionato da Antonella”

Gianluca Benincasa al GF Vip? Stefano Fiordelisi polemizza sui social

La Casa del Grande Fratello Vip 2022 è pronta ad accogliere nuovi ingressi, nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco. Tra questi, però, ce n’è uno in particolare che sta facendo parecchio discutere: è Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Il ragazzo aveva già fatto il suo ingresso a Cinecittà per incontrare la concorrente e chiarire, una volta per tutte, la natura del loro rapporto. Se lui si professa ancora innamoratissimo di lei, la schermitrice nutre invece per lui solo una forma di affetto.

Chi ha reagito malamente alla notizia del possibile ingresso di Benincasa è Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha condiviso nelle scorse ore una Instagram story piuttosto polemica: “Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro… Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera“.

GF Vip, non solo Gianluca Benincasa: gli altri papabili nuovi concorrenti

Stefano Fiordelisi si è dunque apertamente schierato contro la decisione del Grande Fratello Vip 2022 (che però non è ancora stata ufficializzata) di far entrare Gianluca Benincasa in veste di nuovo concorrente. I rapporti tra il padre e l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi non sono positivi, con il secondo che ha spesso accusato il primo di voler influenzare la ragazza manipolandola contro di lui, e non risparmiandogli sonore frecciatine. Il suo ingresso a Cinecittà potrebbe così ulteriormente scombinare le carte in tavola.

Nuovi ingressi, dunque, si apprestano a varcare la Porta Rossa di Cinecittà prossima settimana. Per contrastare la corazzata Sanremo e cercare di ottenere comunque un buon risultato, il Grande Fratello Vip 2022 ha pensato a nuovi concorrenti, non ancora ufficiali. Non solo Gianluca Benincasa, ma anche Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon, e Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini. Chi invece si è defilata è Martina Nasoni, anche lei in questi giorni annoverata tra i papabili nuovi Vipponi che popoleranno le quattro mura di Cinecittà.













