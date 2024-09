Gianluca Benincasa: avventura finita a Uomini e Donne?

Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, sarebbe stato eliminato da Uomini e Donne nel corso della registrazione del 12 settembre 2024. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo nonostante le dettagliate anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni perchè un messaggio dello stesso Benincasa insinua il dubbio che non sia esattamente così. Nel pomeriggio del 12 settembre 2024, Maria De Filippi è tornata in studio per registrare le nuove puntate di Uomini e Donne che comincerà ufficialmente da lunedì 23 settembre.

Durante il momento dedicato al trono classico, la conduttrice si è occupata di Francesca Sorrentino che ha avuto un crollo, ma anche degli altri tronisti Alessio, Michele e Martina. Tra i corteggiatori, a quanto pare, non c’era Gianluca Benincasa che, secondo Lorenzo Pugnaloni, sarebbe stato eliminato da entrambe.

Gianluca Benincasa: il messaggio sibillino dopo Uomini e Donne

Dopo la diffusione delle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne da parte di Lorenzo Pugnaloni, Gianluca Benincasa, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio che sembrerebbe smentire l’eliminazione da Uomini e Donne. “E’ bello quando chiacchierate ma non sapete un bel nulla”, ha scritto Benicasa.

Quest’ultimo ha partecipato per la prima volta a Uomini e donne nel corso della registrazione del 4 settembre per provare a conoscere Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. Le due troniste, stando a quello che riporta Lorenzo Pugnaloni, lo avrebbero eliminato non essendo interessato. Sarà davvero così o tornerà in studio nella prossima registrazione?

