Gianluca Benincasa entra questa sera al GF Vip?/ Lui chiarisce e accusa il papà di Antonella Fiordelisi

Gianluca Benincasa entra questa sera al Grande Fratello Vip?

Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella Fiordelisi, sta davvero per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dopo le questioni sorte negli ultimi giorni? Ricordiamo che il suo ingresso della scorsa settimana è stato bloccato da una denuncia fatta dal papà della Fiordelisi.

Federica Calemme attacca Antonella Fiordelisi e Donnamaria/ "Litigano per piccolezze"

Eppure nelle ultime ore è cominciata a diffondersi attraverso il web la notizia di un escamotage trovato da Signorini e il Grande Fratello affinché Gianluca possa fare il suo ingresso nella Casa e rivedere la sua ex Antonella Fiordelisi. È stato però lo stesso Benincasa a rompere il silenzio sulla questione e negare il suo ingresso in Casa.

GF Vip: Edoardo Tavassi sbotta contro Antonella/ "Non voglio un rapporto con te"

Gianluca Benincasa, nuovo sfogo contro Stefano Fiordelisi

“Vorrei rispondere ai gossip usciti. – ha esordito Gianluca su Instagram, spiegando – Stasera non ci sarà nessun ingresso e nessun confronto. Non ci sarà nulla di tutto questo. Non posso far pensare alla gente che staserà sarò lì.” Spiega inoltre che: “Verrà fatta passare come scelta autoriale, ma vi posso assicurare che non è così.”

Lo sfogo di Gianluca è poi proseguito con un nuovo attacco a Stefano Fiordelisi: “La verità è che c’è un esposto fatto contro di me come stalker che è una cosa imbarazzante. Ora metterò altre prove che queste cose non sono vere. Questa è una grande sconfitta della tv, essere sconfitti da un genitore che una mattina si sveglia e decide ‘questo è stalker e non può entrare nel programma’. La mia lotta non sarà contro Mediaset e Alfonso. Loro anzi, mi hanno sempre tutelato e lui l’ha dimostrato lunedì sera facendo un grandissimo gesto nei miei confronti”.

ANTONELLA FIORDELISI E EDOARDO DONNAMARIA/ "Non recito, siamo forti insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA