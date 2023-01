Gianluca Benincasa, nuova stoccata a Stefano Fiordelisi: “Genitori pagliacci”/ E elogia Valerio Tremiterra

Gianluca Benincasa lancia una nuova stoccata all’ex suocero Stefano Fiordelisi: “Genitori pagliacci”

L’incontro tra Nikita Pelizon e il suo ex Valerio Tremiterra al Grande Fratello Vip ha scatenato molte reazioni positive da parte del pubblico. Una di queste arriva da Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi che ha voluto commentare il confronto tra i due ex, approfittandone però per lanciare una stoccata al padre della sua ex, Stefano Fiordelisi.

“Faccio i complimenti all’ ex compagno di Nikita. – ha esordito in un post pubblicato su Instagram, per poi aggiungere – Due persone che hanno vissuto la loro storia, senza genitori pagliacci che la compromettessero facendo finta che non fosse mai esistita. I tuoi metodi di spessori SF sono insignificanti quanto le tue frecciatine.”

Gianluca Benincasa elogia Valerio Tremiterra e l’incontro con Nikita

Non serve molta fantasia per capire a chi Gianluca si riferisca con ‘genitori pagliacci’ e con la sigla ‘SF’, che corrisponde proprio alle iniziali del suo ex suocero. Motivo per il quale in molti ora si attendono la replica di Stefano Fiordelisi, finora sempre attivo sui social e pronto a replicare alle stoccate.

Ma qual è stata invece la reazione di Nikita dopo l’incontro con Valerio? La gieffina si è confidata dopo la puntata dichiarando: “Al momento attuale è una persona speciale, ma io non lo vedo da quattro mesi, lui mi vede ogni giorno. Se fossi stata innamorata avrei pianto, avrei pensato “corro incontro a lui e lo abbraccio”, invece io sento semplicemente che lo penso, ma non so in quale forma pensarlo perché non lo vedo da quattro mesi, lui ha continuato a conoscermi mentre io no.”

