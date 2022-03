Gianluca Costantino e Alessandro Basciano hanno litigato?/ “Sono rimasto molto male”

Gianluca Costantino e Alessandro Basciano hanno condiviso la casa del Grande Fratello Vip per qualche settimana. I due ragazzi hanno raccontato a tutti i concorrenti la forte amicizia che li lega da molto tempo, da quasi 20 anni. Gianluca Costantino, ospite della trasmissione di Rtl 102.5 Trends&Celebrities ha rivelato di aver avuto alcuni attriti con il suo grande amico.

“Sono rimasto molto male per quello che è accaduto e del modo in cui sono stato descritto per una scena avvenuta dentro il Grande Fratello” ha rivelato Gianluca rimasto all’interno della casa solo poche settimane. La scena incriminata riguarderebbe il cibo, uno dei principali motivi di liti tra i concorrenti: “C’era questa colpa che viaggiava tra me, Antonio, Davide e Nathaly. Il GF è bravissimo a fare taglia e cuci e vengono messe solo tre frasi di un discorso di mezz’ora”.

Gianluca Costantino e Alessandro Basciano hanno litigato?

Gianluca Costantino ha spiegato come l’episodio del burro d’arachidi abbia innervosito Alessandro Basciano: “Lui si è risentito tantissimo di questa storia del burro di arachidi… ci conosciamo da venti anni, anche se spesso ho sentito deridere il mio nome”.

Il modello genovese ha ammesso di aver evitato di controbattere e iniziare una discussione pubblica con l’amico perché ha sempre cercato di tutelare l’amicizia con Alessandro Basciano: “Io sono uscito dalla casa quando lui era stato attaccato mediaticamente ed ho preso le sue parti”.

